Da febbraio 2026 le pensioni con gli aumenti cadono sempre giorno 1, ma a maggio e agosto cambia la data

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sul fronte delle pensioni, dopo le anomalie nei pagamenti di inizio gennaio dovute alle festività, a febbraio 2026 le erogazioni tornano regolari. Ma la data cambia nuovamente a maggio e ad agosto. E si segnalano gli aumenti legati alla rivalutazione degli assegni, che viene però calmierato dall’effetto combinato di Irpef e addizionali.

Come cambiano le pensioni nel 2026

Con il nuovo anno scatta una rivalutazione dell’1,4% che interessa tutte le pensioni, anche se con effetti molto differenziati a seconda dell’importo dell’assegno.

Per le pensioni minime l’incremento reale è di circa 3 euro al mese rispetto al 2025, mentre per gli assegni più elevati si arriva a 30-40 euro lordi mensili, fino a un massimo di poco superiore ai 50 euro per le pensioni più alte.

ANSA

Importi che, al netto dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, risultano ulteriormente ridimensionati.

Il meccanismo di perequazione resta invariato: la rivalutazione è piena solo fino a quattro volte il trattamento minimo. In particolare:

fino a 4 volte il minimo (2.413,60 euro lordi) l’aumento è pari al 100% dell’indice, quindi +1,4%;

tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 3.017 euro lordi) la rivalutazione scende al 90% dell’indice, pari a +1,26%;

oltre le 5 volte il minimo si applica il 75% dell’indice, cioè un aumento dell’1,05%.

Simulazione sull’aumento della pensione

Qui di seguito una serie di simulazioni, con importi che cambiano a seconda del variare dell’assegno pensionistico:

una pensione lorda di 1.000 euro beneficia di 14 euro lordi in più al mese, che diventano 182 euro su base annua;

con 1.300 euro lordi l’aumento è di 18 euro mensili;

con 1.500 euro si sale a 21 euro al mese;

una pensione da 3.000 euro lordi arriva a 3.041 euro, con un incremento annuo di 535 euro, grazie all’applicazione differenziata delle percentuali sulle diverse fasce;

per un assegno da 4.000 euro lordi l’aumento mensile è di circa 51,7 euro, pari a oltre 670 euro l’anno.

Recupero del potere d’acquisto solo parziale

Fino a quattro volte il minimo, il recupero del potere d’acquisto sul 2025 è formalmente pieno, come evidenziato. Ma a fronte di una rivalutazione lorda complessiva del 16,46%, l’effetto combinato di Irpef e addizionali riduce l’aumento netto a valori spesso compresi tra il 12% e il 13%.

Ad esempio:

una pensione lorda di 800 euro passa da 757 a 850 euro netti (+12,27%);

una pensione lorda di 1.000 euro vede il netto crescere del 12,93%.

Ed anche per importi più elevati la dinamica resta simile.

Pensione minima nel 2026

Nel 2026 l’importo base della pensione minima sale da 603,40 a 611,80 euro grazie alla rivalutazione ordinaria dell’1,4%. A questo si aggiunge la maggiorazione straordinaria dell’1,3%, che porta l’importo complessivo a 619,80 euro mensili. Tuttavia, considerando che nel 2025 l’importo complessivo era già pari a 616,67 euro, l’aumento reale si traduce in circa 3 euro al mese, un dato che ha alimentato molte polemiche durante l’iter della legge di Bilancio.

Aumenti provvisori e conguaglio

Come ogni anno, gli incrementi applicati dall’Inps sono provvisori e basati sulle stime Istat. Il dato definitivo dell’indice FOI viene pubblicato a metà gennaio e può dare luogo a un conguaglio positivo o negativo. Per il 2025 non è previsto alcun conguaglio, poiché la rivalutazione dello 0,8% applicata nel 2024 è stata confermata.

Calendario dei pagamenti 2026: attenzione a maggio e agosto

Sul fronte dei pagamenti, dopo le anomalie di gennaio legate alle festività, da febbraio 2026 si torna al calendario ordinario: le pensioni vengono pagate nel primo giorno bancabile del mese, che nella maggior parte dei casi coincide con il giorno 1.

Nel corso dell’anno, però, ci sono due eccezioni rilevanti. A maggio la pensione sarà disponibile in Posta il giorno 2, mentre l’accredito in banca avverrà il giorno 4. Ad agosto, invece, il pagamento in Posta sarà effettuato il primo giorno del mese, ma per chi riceve l’assegno in banca l’accredito slitterà al giorno 3.