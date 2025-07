Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per incendio, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficialedella Polizia di Stato avvenuto nella notte appena trascorsa. Un uomo di 46 anni, originario di Napoli, è stato fermato dopo aver appiccato il fuoco a un motoveicolo in seguito a una lite con il fratello.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in piazza Mercato a Napoli dopo aver ricevuto una segnalazione dalla Sala Operativa locale. La chiamata riguardava un motoveicolo in fiamme, e gli agenti si sono recati prontamente sul posto per verificare la situazione.

Le fiamme e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno trovato una squadra dei Vigili del Fuoco impegnata a domare le fiamme. L’incendio aveva coinvolto non solo il motociclo segnalato, ma anche altri due motocicli e un’autovettura. Durante le operazioni di spegnimento, gli agenti sono stati avvicinati dal 46enne, che ha confessato di essere l’autore del gesto.

La confessione e l’arresto

L’uomo ha dichiarato di aver appiccato il fuoco al motoveicolo utilizzato dal fratello, a seguito di un alterco scaturito per futili motivi. In quei momenti concitati, ha iniziato a inveire contro il fratello, presente sul posto, finché non è stato fermato dagli agenti dopo una colluttazione. Per questi motivi, il 46enne è stato tratto in arresto dal personale operante.

Conclusioni

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. L’arresto dell’uomo ha permesso di riportare la situazione alla normalità, ma resta alta l’attenzione delle autorità per prevenire ulteriori episodi simili. Per ulteriori dettagli sull’accaduto, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

IPA