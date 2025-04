Da Katy Perry a Lauren Sánchez, perché Blue Origin ha mandato solo donne nello spazio per 10 minuti

Sei donne nello spazio, tra cui la popstar americana Katy Perry. La ‘comitiva’ è decollata a bordo di un razzo della Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos. In orbita anche la compagna di quest’ultimo, la giornalista Lauren Sánchez. Le altre quattro ‘turiste’ sono state la produttrice cinematografica Kerianne Flynn; la fondatrice di una ONG impegnata nella lotta alla violenza sessuale, Amanda Nguyen; Aisha Bowe, ex scienziata della NASA; la conduttrice televisiva Gayle King.

Blue Origin, Katy Perry e Lauren Sánchez nello spazio: i dettagli del viaggio

La partenza del razzo è avvenuta nel West Texas, il 14 aprile, poco dopo le 8:30 locali (le 15:30 in Italia). Il missile, totalmente automatizzato, è decollato verticalmente e la capsula si è sganciata dal razzo vettore, prima di riatterrare sulla Terra, frenata dal paracadute e da un retropropulsore.

L’unico volo spaziale femminile (e in solitaria) prima di quello della Blue Origin fu nel lontano 1963, con protagonista la sovietica Valentina Tereshkova.

Katy Perry e le altre donne sono rimaste nello spazio circa dieci minuti. Nel corso del tragitto hanno attraversato la linea di Karman, che secondo una convenzione internazionale segna il confine dello spazio a 100 chilometri.

La compagna di Jeff Bezos spiega perché sono state scelte solo donne

A guidare la spedizione è stata Lauren Sánchez, la compagna di Bezos che ha spiegato perché ha scelto per l’esperimento Kerianne Flynn, Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Gayle King e Katy Perry. Secondo la giornalista sono tutti profili di donne in grado di ispirare gli altri.

“Tutte queste donne sono delle vere e proprie narratrici. Andranno nello spazio e potranno condividere ciò che hanno provato in modi diversi”, ha dichiarato prima del viaggio la compagna di Bezos.

Fonte foto: IPA Lauren Sánchez

Sánchez ha anche riferito di aver scelto solo donne in quanto, in base alle statistiche sull’esplorazione spaziale, è evidente la necessità di una rappresentanza femminile. In tutte le missioni realizzate nella storia fino ad ora, le donne sono state solamente l’11% di coloro che si sono avventurati nello spazio.

“Ho letto una statistica secondo cui la stragrande maggioranza delle ragazze delle scuole medie decide di non intraprendere percorsi di studio in discipline STEM (‘abbreviazione di Science, Technology, Engineering e Mathematics), sebbene le ragazze sarebbero interessate. Non le scelgono perché le considerano ambiti dominati dagli uomini”. Così Bowe, una delle due donne del gruppo Blue Origin ed ex scienziata. “Quindi questa rappresentazione è davvero importante“, ha chiosato l’ex membro della NASA.

Katy Perry: “Questa avventura è per ispirare Daisy”

In una recente intervista alla rivista Elle, Katy Perry ha spiegato di aver intrapreso questa avventura “per sua figlia Daisy“, avuta dal celebre attore britannico Orlando Bloom. La cantante ha detto che ha accettato “per incoraggiarla a non porre mai limiti ai suoi sogni”.

“Non vedo l’ora di vedere l’ispirazione e la luce nei suoi occhi quando vedrà il razzo decollare e tornerà a scuola il giorno dopo dicendo: ‘La mamma è andata nello spazio'”, ha concluso la popstar.