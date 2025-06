Da Kaufmann a Rexal Ford, come il killer di Villa Pamphili ha cambiato identità cancellando la fedina penale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il primo tra i tanti inganni architettati da Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, è stato riuscire ad ottenere un passaporto regolare con un nome falso. Nei primi giorni la scoperta a Villa Pamphili era stato identificato come Rexal Ford, identità di cui si era impossessato nel suo viaggio tra Malta e l’Italia.

Da Kaufmann a Rexal Ford

Il passaporto era stato rilasciato negli Stati Uniti nel 2017 e gli aveva permesso di girare il mondo per circa 7 anni. Nei panni del regista e sceneggiatore Rexal Ford era arrivato in Russia, Nuova Zelanda e Inghilterra, prima di raggiungere Malta e poi arrivare in Italia.

Nell’isola, secondo quanto ricostruito da Repubblica, sarebbe entrato nel 2022 usando il nome di "Daniel R Foster", con un permesso di soggiorno temporaneo. Quando a fine marzo 2025 aveva deciso di noleggiare un catamarano privato per arrivare in Sicilia, evitando così di esibire il documento per comprare il biglietto del traghetto da La Valletta, si sarebbe presentato come Matteo Capozzi.

Le ipotesi sul passaporto

L’unico documento trovato in possesso del 46enne sarebbe però il passaporto, con il nome di Rexal Ford.

Lo stesso che gli è servito, dopo il ritrovamento dei cadaveri a Roma, per scappare infine in Grecia, dove da un controllo con l’anagrafe statunitense è emerso il suo vero nome: Francis Charles Kaufmann.

Secondo il direttore de La Voce di New York, Giampaolo Pioli, interpellato da Pomeriggio Cinque, cambiare identità negli Usa "non è facile, ci sono alcune regole da seguire, ma soprattutto va compilato un formulario con il nuovo nome, bisogna dimostrare di risiedere nel nuovo posto, o nello stesso, con un altro nome".

È possibile che il 46enne sia stato aiutato in queste pratiche da qualcuno, ma al momento rimane una delle ipotesi su cui gli inquirenti sono al lavoro nell’indagine sul duplice omicidio di Villa Pamphili.

L’estradizione per l’indagine di Villa Pamphili

Un impulso fondamentale per l’inchiesta potrebbe arrivare presto, dopo che dalla Grecia è stato dato il via libera all’estradizione di Kaufmann in Italia.

Il 46enne potrebbe essere interrogato dai pm di Roma entro 7-8 giorni, sempre che non decida di ricorre contro la decisione della Corte d’Appello di Larissa.