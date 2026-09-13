Da Lilli Gruber stoccata a Giorgia Meloni: "Se il politico è capace risponde alle domande, ha fatto poco"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lili Gruber ha criticato apertamente Giorgia Meloni e l’esecutivo da lei guidato, affermando che il governo ha fatto poco per i cittadini. La giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo ha anche commentato l’ascesa nei sondaggi di Roberto Vannacci e il caso di Sigfrido Ranucci, che è stato rimosso dalla conduzione di Report nei giorni scorsi.

Lilli Gruber contro Giorgia Meloni: “Se è capace risponde del suo operato”

Gruber ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Quando le è stato fatto notare che Giorgia Meloni non ha ancora accettato il suo invito a Otto e Mezzo, ha risposto che il giornalismo “non è questione di simpatia o antipatia, è approfondire i fatti e fare domande. Tutte le domande”. “Il politico – ha aggiunto – se è capace risponde e rende conto del suo operato. A maggior ragione se è presidente del Consiglio”.

“Giorgia Meloni – ha proseguito – è al governo da quattro anni, ha celebrato in pompa magna il record di longevità. Va giudicata su quello che ha fatto. Evidentemente poco, se da mesi sta trafficando per cambiare la legge elettorale per salvare se stessa e il suo governo”.

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Enrico Mentana, in tempi non sospetti, ha dichiarato che La7 è “Tele anti-Meloni”. “È solo l’opinione di Mentana. Il mio interlocutore a La7 è l’editore Urbano Cairo“, ha tagliato corto Gruber.

L’analisi su Vannacci: “Un mix di slogan vuoti”

Chi invece ha fatto tappa a Otto e Mezzo è stato Roberto Vannacci. I sondaggi danno Futuro Nazionale in forte ascesa. “È il leader di una forza di estrema destra in grande ascesa, un fenomeno che riflette l’incapacità della classe politica italiana di dare risposte concrete ai problemi reali dei cittadini”, ha riflettuto Gruber.

“E allora – ha sottolineato – riemerge la fascinazione dell’uomo della provvidenza, del capo assoluto, del generale al comando. Non è una storia nuova”.

Quando le è stato domandato se lo consideri un fascista, è arrivata la seguente replica: “È irrilevante la battaglia della definizione. Rilevanti sono le sue ricette: un mix di slogan vuoti, proposte irrealizzabili e un salto di qualità ideologico con proclami razzisti, xenofobi, discriminatori e sessisti. Che non risolvono nessuno dei problemi concreti degli italiani”.

Gruber sul caso Ranucci: “La vera vittima è la libertà di stampa”

Gruber ha anche espresso la sua opinione sul caso Ranucci, affermando che nella migliore delle ipotesi il giornalista “sia stato naïf, prestando il fianco alla strategia di censura delle destre al governo che non vedevano l’ora di liberarsi di lui”.

“La vera vittima in tutta questa vicenda è la libertà di stampa. Mi faccia aggiungere che in questi quattro anni non ho visto egual ardore etico-morale nei vari scandali che hanno coinvolto le forze al potere”, ha concluso la giornalista.