Mattarella grazia quattro persone fra cui Massimo Zen, guardia giurata che sparò ai ladri in fuga

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a quattro persone, condonando del tutto o in parte le loro pene. Le persone graziate sono Ancuta Strimbu, Massimo Zen, Gabriele Finotello e Patrizia Attinà. Alcuni divennero noti perché di loro si occuparono i tg. Una nota della presidenza della Repubblica, condivisa sul sito del Quirinale, fornisce le motivazioni della grazia.

La grazia concessa da Mattarella a quattro persone

Il Presidente della Repubblica ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione, quattro decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole.

Mattarella, che si è insediato nel 2015, aveva finora firmato 35 provvedimenti di grazia per altrettante persone, l’ultima volta nel 2021.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

La grazia per le quattro persone è stata decisa, in tutti i casi, con il parere positivo del magistrato di sorveglianza, ovvero il giudice responsabile di tutto ciò che riguarda l’esecuzione della pena.

Chi è Massimo Zen

Una delle persone a ricevere la grazia è l’ex guardia giurata Massimo Zen, nato nel 1971. Nel 2017 l’uomo ha ucciso con colpi di pistola una persona che stava facendo una rapina a un bancomat in provincia di Treviso.

Zen è stato condannato a nove anni e sei mesi di carcere per omicidio volontario e per cognizione illecita di comunicazioni, un reato che punisce chi venga al corrente di conversazioni senza averne autorizzazione.

All’ex guardia giurata Sergio Mattarella ha concesso la grazia parziale, estinguendone tre anni e tre mesi, tenendo conto delle condizioni di salute di Zen e del fatto che avesse risarcito la famiglia della persona uccisa. Per effetto del provvedimento all’uomo resta da scontare una pena massima di quattro anni, e potrà richiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il caso di Massimo Zen ha tenuto banco a lungo nel dibattito pubblico. L’uomo venne intervistato diverse volte, fra cui da La Zanzara per Radio 24.

Chi è Gabriele Finotello

Gabriele Finotello è un giovane nato nel 1991 che è stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario del padre commesso nel febbraio del 2021.

Nel concedere la grazia che ha estinto l’intera pena residua da espiare, pari a quattro anni e tre mesi di reclusione, il Capo dello Stato ha tenuto conto dei pareri favorevoli, formulati dal procuratore generale e dal magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato e del particolare contesto in cui è maturato l’omicidio, caratterizzato da ripetuti atti di violenza e minaccia da parte della vittima nei confronti dei propri familiari.

Chi è Patrizia Attinà

Patrizia Attinà è nata nel 1972 ed è stata condannata alla pena complessiva di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di furto ed estorsione, commessi nel 2012 e nel 2016.

Nell’adottare l’atto di clemenza per l’intera pena residua da espiare, ovvero due anni di reclusione, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal Magistrato di sorveglianza, del tempo trascorso dalla commissione dei reati, del perdono concesso dalla persona offesa del reato più grave e delle condizioni di vita e di salute della condannata.

Chi è Ancuta Strimbu

Ancuta Strimbu è nata nel 1986 ed è stata condannata alla pena complessiva di nove anni, sette mesi e diciassette giorni di reclusione per i delitti di estorsione e di violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti.

Nel concedere la grazia parziale, che ha estinto un anno e sei mesi della pena detentiva ancora da espiare, il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal Magistrato di sorveglianza, del contesto nel quale sono maturati i reati e delle condizioni familiari della condannata, nonché della circostanza che Strimbu, prima del passaggio in giudicato della seconda condanna, stava proficuamente eseguendo la pena detentiva in affidamento in prova al servizio sociale.

Per effetto del provvedimento del Capo dello Stato all’interessata rimarrà da espiare una pena non superiore a quattro anni di reclusione, limite che consente al Tribunale di sorveglianza l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell’ordinamento penitenziario).