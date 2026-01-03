Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un giovane di 22 anni originario del Mali per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato in Torino mentre trasportava quasi 1 kg di cocaina nascosto nel suo trolley. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio.

Il controllo in corso Inghilterra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in Torino, precisamente in corso Inghilterra, all’altezza di via Cavalli. Gli agenti della Volante del Commissariato di P.S. Barriera Milano hanno notato un giovane che camminava con una valigia, insospettiti dal suo atteggiamento.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

Il ragazzo, fermato per un controllo, si è mostrato molto agitato e ha dichiarato di essere appena sceso da un autobus proveniente da Parigi, senza però fornire spiegazioni plausibili riguardo al motivo del viaggio. Questo comportamento ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione del bagaglio.

Il ritrovamento della cocaina

All’interno del trolley, nascosto tra alcuni capi di abbigliamento, i poliziotti hanno scoperto un sacchetto in nylon contenente 79 ovuli di cocaina, per un peso complessivo di circa 900 grammi. La sostanza era destinata, secondo gli inquirenti, allo spaccio sul territorio.

La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

IPA