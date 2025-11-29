Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti eseguiti dalla Polizia di Stato che ha portato alla luce una tentata rapina aggravata avvenuta nel centro storico di Catania. I protagonisti sono stati quattro minorenni catanesi, due 16enni e due 17enni, fermati dopo un inseguimento e identificati come responsabili dell’aggressione a un automobilista. L’azione è stata ricostruita grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza della vittima. I giovani sono stati condotti nel centro di prima accoglienza su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini e l’arresto dei minorenni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno notato due giovani sfrecciare a bordo di uno scooter nel cuore del centro storico. Gli agenti hanno deciso di intervenire, inseguendo e bloccando i ragazzi, che sono poi risultati essere minorenni. Il mezzo su cui viaggiavano era stato rubato, circostanza che ha spinto i poliziotti a condurre i due negli uffici per ulteriori accertamenti.

Il comportamento sospetto e la segnalazione anonima

Durante le prime fasi degli accertamenti, i due giovani hanno mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, insospettendo ulteriormente gli agenti. Proprio in quei momenti, è giunta una segnalazione anonima che riferiva di una tentata rapina ai danni di un automobilista, avvenuta nella stessa zona dove i ragazzi erano stati fermati. Secondo la segnalazione, i responsabili erano quattro giovani, di cui due a bordo di uno scooter, dettaglio che ha subito collegato i fermati all’episodio segnalato.

La ricostruzione dei fatti attraverso le telecamere

Per chiarire ogni dubbio, gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nel quartiere. I filmati hanno permesso di ricostruire le fasi della rapina: due giovani, dopo aver bloccato la strada all’automobilista con lo scooter, lo hanno costretto a scendere dal veicolo. Non trovando le chiavi, che la vittima aveva portato con sé, i ragazzi hanno iniziato a rovistare all’interno dell’auto alla ricerca di oggetti da rubare.

Il ruolo degli altri complici e la fuga

Nel frattempo, i due minorenni fermati sono stati raggiunti fuori dagli uffici di Polizia dagli altri complici, anch’essi minorenni, che si erano recati sul posto per cercare i loro amici coinvolti nell’azione criminale. La presenza di tutti e quattro i giovani ha permesso agli agenti di identificarli e collegarli direttamente all’episodio di tentata rapina.

La testimonianza della vittima

Poco dopo, negli uffici di Polizia è arrivata anche la vittima della tentata rapina, che ha fornito una ricostruzione dettagliata dell’accaduto. L’uomo ha raccontato di aver dato un passaggio a due giovani, uno dei quali, durante il tragitto, ha estratto una pistola e gli ha intimato di consegnare la vettura. Il complice lo ha colpito da dietro, mentre poco dopo sono sopraggiunti gli altri due minorenni a bordo dello scooter. Tutti e quattro si sono poi dati alla fuga, prendendo direzioni diverse.

Il recupero della pistola e la restituzione dello scooter

Le indagini hanno portato al ritrovamento della pistola utilizzata per minacciare la vittima: si trattava di una riproduzione a salve, abbandonata dai due ragazzi fuggiti a piedi all’interno di un vano di una pompa antincendio. Contestualmente, i poliziotti hanno rintracciato il proprietario dello scooter, che aveva già sporto denuncia di furto, e hanno proceduto alla restituzione del mezzo.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

Per quanto accaduto, i quattro minorenni, tre dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minorenni, i ragazzi sono stati condotti nel centro di prima accoglienza. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Polizia