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In tutto 337 oggetti, prevalentemente reperti archeologici di epoca romana come la testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro romano, ma anche bizantina e della Magna Grecia, opere d’arte e materiali d’archivio, in larga parte proveniente da scavi clandestini o sottratti a istituzioni: sono i beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati presso la sede del reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale, Caserma La Marmora, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta. Il rimpatrio delle opere, che sono frutto di operazioni di recupero concluse tra lo scorso dicembre e aprile 2026, è frutto di una strategia operativa corale senza la quale non si può combattere “un fenomeno globale e complesso” come quello del traffico internazionale di opere d’arte.