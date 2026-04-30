Dagli Usa tornano in Italia 337 reperti trafugati, c'è anche la testa di Alessandro Magno
Ritrovati 337 reperti archeologici dagli Usa: un passo importante contro il traffico di beni culturali.
In tutto 337 oggetti, prevalentemente reperti archeologici di epoca romana come la testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro romano, ma anche bizantina e della Magna Grecia, opere d’arte e materiali d’archivio, in larga parte proveniente da scavi clandestini o sottratti a istituzioni: sono i beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati presso la sede del reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale, Caserma La Marmora, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta. Il rimpatrio delle opere, che sono frutto di operazioni di recupero concluse tra lo scorso dicembre e aprile 2026, è frutto di una strategia operativa corale senza la quale non si può combattere “un fenomeno globale e complesso” come quello del traffico internazionale di opere d’arte.