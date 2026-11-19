Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 27enne è stato arrestato a Savona e trasferito in carcere dopo una lite familiare. La detenzione domiciliare è stata sospesa dall’autorità giudiziaria in seguito ai comportamenti violenti e minacciosi tenuti nei confronti del figlio della convivente. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona. L’uomo, cittadino egiziano con precedenti per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nella propria abitazione.

Savona: dai domiciliari al carcere

La misura alternativa gli era stata concessa dopo che, a febbraio 2025, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura lo avevano trovato in possesso di circa 160 grammi di hashish. Per quel fatto era stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso casa.

La lite con il figlio della convivente

Nei giorni scorsi, durante una discussione in famiglia, il 27enne ha rivolto minacce e ha tenuto comportamenti violenti nei confronti del figlio della compagna con cui convive. L’episodio ha portato l’autorità giudiziaria a disporre la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare e l’accompagnamento in un istituto di detenzione.

Una volta individuato dalla Squadra Mobile di Savona, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Genova-Marassi, dove sconterà la pena.