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È di nove arresti per furti, rapine e lesioni personali aggravate il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. I colpi, messi a segno in diversi quartieri e con modalità differenti, sono stati neutralizzati grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie delle Volanti e dei Commissariati territoriali.

Arresti in Piazza Celimontana: turisti nel mirino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati sventati cinque colpi ai danni di veicoli privati e commerciali, in distinti episodi avvenuti in diversi quadranti di Roma. Gli agenti hanno agito in modo coordinato, intervenendo rapidamente per bloccare i responsabili e restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

I primi cinque arresti sono avvenuti nell’area di Piazza Celimontana, dove i veicoli di alcuni turisti sono stati presi di mira da bande organizzate. In due distinti episodi, gli agenti dei Commissariati Celio e Appio Nuovo hanno fermato i responsabili, che agivano con ruoli ben definiti: mentre uno faceva da vedetta, l’altro infrangeva il deflettore delle auto per impossessarsi degli oggetti di valore.

Nel primo caso, tre uomini sono stati bloccati con zaini, un computer portatile e altri effetti personali appena sottratti. Nel secondo episodio, una giovane coppia è stata arrestata in flagranza dopo aver mandato in frantumi il vetro di un’altra vettura. Nel loro veicolo sono stati trovati oltre 4.000 euro in contanti, una telecamera professionale e un paio di forbici, probabilmente legati ad altri furti.

Colluttazione e tentata rapina a San Lorenzo

Un altro episodio si è verificato nel quartiere San Lorenzo, dove un tentativo di furto su auto è degenerato in una violenta colluttazione. Un trentunenne romano, dopo aver danneggiato il finestrino di un’auto con un cacciavite, è stato sorpreso mentre rovistava all’interno. Alla vista dei proprietari, ha reagito con minacce di morte, calci e pugni, nel tentativo di assicurarsi la fuga. L’uomo è ora gravemente indiziato per tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.

Colpi sventati a Centocelle e via Prenestina

Altri due complici sono stati arrestati nel quartiere Centocelle, sorpresi mentre cercavano di saccheggiare un furgone e un veicolo in sosta. In un altro episodio, un uomo è stato bloccato all’interno di un supermercato dopo aver rubato un autocarro da un deposito in via Prenestina. Gli agenti delle Volanti lo hanno rintracciato con le chiavi del mezzo rubato, che è stato recuperato poco distante. All’interno dell’autocarro sono stati trovati un grimaldello, un tubo metallico usato come leva e diversi pacchi per un valore complessivo di 4.500 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

La mappa dei colpi sventati nella Capitale

Gli episodi si sono verificati in diversi quartieri di Roma, tra cui Piazza Celimontana, San Lorenzo, Centocelle e via Prenestina. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di contrastare efficacemente il fenomeno dei furti e delle rapine ai danni di cittadini e turisti. L’ultima segnalazione riguarda proprio Roma, dove la Polizia di Stato continua a presidiare il territorio con controlli mirati e interventi tempestivi.

IPA