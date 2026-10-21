Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state denunciate per truffa dopo aver incassato pagamenti per prodotti messi in vendita sui social. Le indagini dei Carabinieri di Solofra (Avellino) hanno ricostruito due episodi distinti, ma caratterizzati dallo stesso metodo: una volta ricevuto il denaro, i venditori sono spariti senza consegnare la merce.

Le vendite mai concluse: 27enne catanese denunciato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le attività sono state condotte dai militari della Compagnia di Solofra e hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone all’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montoro hanno deferito un 27enne della provincia di Catania. L’uomo aveva pubblicato su una piattaforma social un annuncio per vendere pezzi di ricambio per un’automobile. Un 21enne di Montoro lo ha contattato e ha concordato l’acquisto per 160 euro. Dopo aver ricevuto il bonifico, il venditore è diventato irreperibile e non ha spedito il materiale.

Il macchinario per raccogliere i rami: 37enne di Ariano Irpino denunciato

Un’altra denuncia è stata presentata dai Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina nei confronti di un 37enne di Ariano Irpino, già noto per precedenti condotte dello stesso tipo. L’uomo aveva pubblicizzato sui social la vendita di un macchinario raccogli rami, opzionato da un 38enne del comune. Dopo aver incassato 1.600 euro, non ha inviato il prodotto e si è dileguato. Anche in questo caso l’ipotesi di reato è truffa.

L’invito alla prudenza negli acquisti

I Carabinieri segnalano che i social network sono spesso utilizzati per truffe online: falsi venditori propongono prodotti a prezzi molto competitivi e, dopo il pagamento, non li consegnano. L’Arma raccomanda di prestare la massima attenzione negli acquisti e di diffidare delle offerte particolarmente vantaggiose.

IPA