Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Interventi lampo e sei arresti a Roma: la Polizia di Stato, nelle scorse ore, ha neutralizzato diversi tentativi di furto e rapina aggravata in varie zone della Capitale. Gli agenti hanno agito in diversi quartieri, aiutati anche dal personale di vigilanza e dalla tempestività delle segnalazioni al numero unico di emergenza.

Ladro di calzature bloccato nel centro storico

Il primo episodio, come riferito dalle forze dell’ordine, si è verificato nel centro storico, dove gli agenti del I Distretto di P.S. Trevi-Campo Marzio hanno arrestato un uomo di cinquantasette anni, di origini moldave, sorpreso a rubare calzature in un negozio. L’uomo, dopo essere entrato indossando sandali, ha raggiunto il reparto maschile e ha sostituito le proprie scarpe con delle sneakers, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare.

Il suo comportamento sospetto non è sfuggito all’addetto alla vigilanza, che ha prontamente allertato il 112. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il sospettato, trovando nello zaino anche un paio di pantaloni sottratti dallo stesso esercizio commerciale. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Rapina sventata: giovane arrestato dopo colluttazione

Sempre nel centro storico di Roma, la Polizia ha impedito una rapina aggravata ai danni di un giovane. Un ventenne di origine marocchina, dopo aver individuato la vittima, un coetaneo, lo ha seguito e minacciato con un coltello per sottrargli una collana. L’intervento tempestivo degli agenti ha interrotto l’azione criminale e, dopo una breve colluttazione, il giovane è stato bloccato e arrestato. È ora gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Furto d’auto sventato a Torpignattara

In zona Torpignattara, gli agenti hanno sorpreso in flagranza un uomo di quarantadue anni, tunisino, mentre tentava di forzare un veicolo con un cacciavite per accedere all’abitacolo. Anche in questo caso, il pronto intervento della Polizia ha permesso di bloccare il sospettato, che è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Tentato furto in mensa al Collatino

Un altro episodio si è verificato nel quartiere Collatino, dove un uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre generi alimentari da una mensa. L’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato per furto.

Due arresti a Centocelle e Tuscolana per furto in negozio

Infine, la Polizia ha arrestato due uomini sorpresi rispettivamente a Centocelle e in zona Tuscolana dopo aver rubato un’aspirapolvere e altri prodotti di vestiario da due diversi esercizi commerciali. Entrambi sono ora gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

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