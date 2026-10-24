Daisy Pieropan, Clara in ‘Libera’ su Rai 1: “Interpretarla mi permette di ritrovare leggerezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Crescere significa anche lasciare indietro parti di sé che, soltanto più tardi, si impara a rimpiangere. Daisy Pieropan lo ha scoperto dopo i vent’anni, quando le responsabilità hanno cominciato a prendere il posto di quella leggerezza che aveva accompagnato la sua adolescenza. A restituirgliene un po’ è stata proprio Clara, il personaggio che torna a interpretare nella seconda stagione di Libera, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino e Matteo Martari, in onda dal 25 ottobre. Clara si prepara alla maturità, deve fare i conti con un padre ritrovato dopo una lunga assenza e affronta le prime delusioni sentimentali. Daisy Pieropan riconosce in lei molti aspetti della ragazza che era: il desiderio di indipendenza, l’amore per gli animali e quella tendenza a vivere i sentimenti senza risparmiarsi. Ma il rapporto tra attrice e personaggio diventa anche un’occasione per riflettere su ciò che cambia quando si cresce troppo in fretta. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Daisy Pieropan racconta il percorso che l’ha portata dalla timidezza delle interrogazioni scolastiche ai set televisivi, le difficoltà di una professione nella quale i rifiuti sono frequenti e il bisogno di essere riconosciuta per le proprie capacità, al di là dell’età e dell’aspetto fisico. Parla anche della famiglia, dell’amore e dei desideri che conserva per il futuro. Con una certezza: la bambina che sognava di diventare attrice sarebbe orgogliosa della donna che è oggi.

Daisy Pieropan, nella seconda stagione di Libera, Clara si prepara alla maturità e deve confrontarsi con la presenza di un padre ritrovato soltanto da poco. Quanto si riconosce nel suo personaggio?

“Siamo molto simili, soprattutto se ripenso alla mia adolescenza. In questa stagione Clara attraversa una fase ribelle, tipica della sua età. Si sente abbastanza adulta da prendere le proprie decisioni e chiede alla nonna e al padre di non intromettersi nella sua vita, perché vuole fare di testa propria. Anch’io ero così a diciassette o diciotto anni. Clara, inoltre, ama gli animali, sogna di salvare il mondo e ha un’indole quasi angelica. Anche sotto questo aspetto mi somiglia molto, o meglio, somiglia alla ragazza che ero qualche anno fa”.

E che cosa le ha permesso di riscoprire di sé interpretando Clara?

“Una spensieratezza che avevo un po’ perso. Dopo i vent’anni ho cominciato a sentirmi più adulta e credo di aver lasciato indietro alcuni aspetti del mio carattere che mi accompagnavano fin da bambina. Interpretare Clara mi permette di ritrovare quella leggerezza che a volte mi manca. Mi diverto tantissimo a immedesimarmi in lei e a darle vita”.

Ha perso parte della sua spensieratezza dopo i vent’anni. È stata un’esigenza personale oppure ha influito anche il modo in cui gli altri hanno cominciato a considerarla adulta?

“Credo che abbiano influito entrambi gli aspetti. Mi sono sempre sentita più matura rispetto alla mia età, soprattutto mentalmente. A differenza di molti miei coetanei, per esempio, non sono mai stata una ragazza che amava uscire per andare a bere o in discoteca. Da questo punto di vista sono sempre stata più grande, forse anche un po’ più noiosa, tra virgolette. Con il passare degli anni, però, ho cominciato ad avvertire concretamente il cambiamento. Sono arrivate le prime responsabilità e anche il desiderio di lasciare la casa dei miei genitori. È stata soprattutto una trasformazione interiore, più che una questione anagrafica”.

Clara teme di perdere nuovamente l’affetto del padre per l’arrivo di una donna nella sua vita. Ha ritrovato qualcosa di personale in questa sua paura?

“Ho cercato di attingere alle mie esperienze personali. Credo che la paura di essere sostituiti appartenga un po’ a tutti, anche se non sempre riusciamo a esprimerla. In passato ho vissuto situazioni in cui temevo di essere messa da parte da persone alle quali volevo molto bene. Non mi riferisco necessariamente alle relazioni sentimentali. Mi è capitato, per esempio, di provare un pizzico di gelosia quando un’amica cominciava a frequentare più spesso un’altra persona o me ne parlava continuamente. Ho recuperato quelle sensazioni per interpretare Clara”.

Nel caso di Clara, però, quella paura nasce anche da un’assenza durata quasi tutta la vita. Quanto pesa questo passato sul suo rapporto con Pietro?

“Moltissimo. Clara ha aspettato suo padre per tutta la vita e, quando finalmente lo ritrova, hanno trascorso insieme soltanto un anno e mezzo. È troppo poco per recuperare sedici anni di assenza. Vederlo dedicare attenzioni a un’altra donna la ferisce, soprattutto perché non la conosce e non sa quali siano le sue intenzioni, né se possa fidarsi di lei. Non riesce a comprendere fino in fondo quello che sta accadendo e si sente disorientata, anche perché nei primi episodi la sua vita viene completamente stravolta”.

US: Francesco Fusco

Nella seconda stagione di Libera, Clara deve affrontare anche una forte delusione sentimentale e imparare a fidarsi di nuovo. Lei che rapporto ha con la fiducia?

“Tendo a fidarmi delle persone finché non mi danno motivo di fare il contrario. Non parto prevenuta nei confronti degli altri e, anche quando conosco qualcuno per la prima volta, preferisco pensare che abbia buone intenzioni. Per me la fiducia è fondamentale. Se però qualcuno la tradisce e mi ferisce, recuperarla diventa molto difficile. Rimane sempre il timore che possa accadere di nuovo, che quella persona possa farmi soffrire un’altra volta”.

E con l’amore che rapporto ha?

“Ho un rapporto di amore e odio con l’amore. Ho sempre amato tanto, velocemente e con tutta me stessa. Crescendo, però, mi sono resa conto che questa intensità ha anche un risvolto doloroso. Quando qualcuno mi ferisce, soffro profondamente e faccio molta fatica ad andare avanti. Non tanto perché non riesca a superare la situazione in sé, quanto perché mi è difficile lasciarmi alle spalle l’intensità del sentimento che ho provato. Faccio fatica, tra virgolette, a smettere di amare. E non mi riferisco soltanto all’amore romantico: è un aspetto che riguarda tutti i legami importanti della mia vita”.

Sul set di Libera ha lavorato con due interpreti di grande esperienza, Lunetta Savino e Matteo Martari. Vorrei ribaltare la domanda che solitamente si rivolge a un’attrice giovane: secondo lei, che cosa possono aver imparato da Daisy Pieropan?

“Oddio, non lo so! Per quanto riguarda Lunetta, faccio fatica a immaginare che cosa possa aver imparato da un’attrice giovane come me. Potrei dire la spensieratezza, ma in realtà è già una persona molto divertente e sul set l’ho sempre vista allegra e rilassata. Forse le ho insegnato qualche termine della Generazione Z! Durante le prove o nelle pause tra una scena e l’altra, mi capitava di usare espressioni comuni tra noi giovani che lei non conosceva. Quindi qualche parola nuova l’ha sicuramente imparata. Con Matteo è più difficile rispondere. Forse gli ho dato un’idea di come potrebbe essere avere una figlia, visto che non ha ancora figli. In generale, sul set sono una persona piuttosto solare, mi piace scherzare e creare un clima piacevole. Spero di aver trasmesso a entrambi un po’ di leggerezza”.

Clara è anche nell’età in cui si comincia a pensare al futuro e a immaginare che cosa si farà da grandi. Vorrei tornare alla Daisy di quegli anni: come si è avvicinata alla recitazione? Nel suo percorso ci sono anche il canto e il pianoforte.

“Il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinata. Quando guardavo un film, seguivo la storia, ma ero incuriosita soprattutto da ciò che accadeva dietro le quinte. Mi chiedevo come facessero gli attori a esprimere determinate emozioni, come funzionasse un set e in che modo venissero realizzate alcune scene. Sono sempre stata, e lo sono tuttora, una persona piuttosto timida e introversa. Alle scuole medie, per esempio, durante le interrogazioni diventavo rossa e mi sentivo molto a disagio. Un giorno il mio professore di religione mi suggerì di provare a fare teatro, convinto che mi avrebbe aiutata a superare la timidezza. Pensai che valesse la pena tentare. Appena ho messo piede su un palcoscenico, ho avuto tra le mani il mio primo copione e ho imparato le prime battute, ho capito che era proprio quello che volevo fare”.

Oltre ad aiutarla a superare la timidezza, che cosa le ha insegnato la recitazione?

“Mi ha fatta crescere e mi ha insegnato a relazionarmi con persone diverse. Quando guardi un film o una serie televisiva, tendi a mettere gli attori più famosi su un piedistallo. Lavorare in questo ambiente mi ha permesso di superare quella visione. Ho capito che sono persone come tutte le altre, ciascuna con le proprie esperienze e un percorso alle spalle. Hanno raggiunto determinati traguardi grazie al lavoro e all’impegno. Oggi non metto più nessuno su un piedistallo, indipendentemente dalla notorietà. Cerco piuttosto di imparare da chi incontro, attraverso un confronto semplice, concreto e umano”.

Nel suo percorso ha lavorato con professionisti importanti, prendendo parte a produzioni come Doc e a We Are What We Are, il progetto di Luca Guadagnino. Quando ha cominciato a riconoscersi davvero come attrice, anche sul piano professionale?

“Forse è successo con Doc. L’esperienza con Luca Guadagnino mi aveva già confermato che quella fosse la strada giusta, ma Doc è stato il primo progetto in cui ho avuto delle battute da recitare davanti alla telecamera. Ricevere complimenti e consigli, e poi rivedermi in televisione, mi ha fatto pensare: «Ok, sono un’attrice». La conferma più importante, però, è arrivata con Libera. La prima stagione ha rappresentato un passaggio significativo e la seconda lo è ancora di più. Non mi considero un’attrice affermata, ma sto andando avanti, un passo alla volta. Spero anche un po’ più velocemente, adesso!”.

Che cosa significa per lei essere un’attrice affermata? È soprattutto una questione di continuità lavorativa?

“Sì, principalmente. Non sento ancora di lavorare quanto vorrei. D’altra parte, l’imprevedibilità fa parte di questo mestiere. A volte sembra quasi una roulette russa”.

Come affronta i no ai provini? Riesce a non viverli come un giudizio sul proprio talento?

“Credo di sì, anche se all’inizio era molto più difficile. Con il tempo, ricevendo più no che sì, ho imparato a gestire meglio queste situazioni. Uno degli aspetti che mi piacciono meno dei provini è che raramente viene spiegato il motivo per cui non si è stati scelti. Magari non ottieni una parte perché sei troppo bassa, non perché non sei abbastanza brava. Ho imparato ad accettare di non conoscere sempre le ragioni di un rifiuto. Conosco, però, il mio valore. So quanto sono brava, quanto posso dare e credo che debbano soltanto arrivare le occasioni giuste”.

Ha mai avuto la sensazione di dover dimostrare più degli altri proprio perché è molto giovane?

“Sì, continuamente. Anche perché dimostro meno anni di quelli che ho e questo, a volte, complica ulteriormente la situazione. Non succede con tutti, naturalmente, ma in alcune circostanze ho la sensazione di essere considerata ancora una bambina. È faticoso cercare di far capire agli altri quanto vali. Poi, però, rifletto e mi chiedo se sia davvero mio compito convincere tutti a vedermi come mi vedo. Forse non lo è. O riconoscono le mie capacità oppure no. Non devo necessariamente dimostrare a chiunque chi sono”.

Avverte il peso di queste aspettative anche quando canta o suona il pianoforte, oppure attraverso la musica riesce a sentirsi più libera?

“Con la musica mi sento più libera. Adoro cantare e suonare il pianoforte e, in generale, amo tutte le forme di espressione artistica. Con queste due passioni, però, ho un rapporto diverso. Non so se vorrei trasformarle in una professione e forse è proprio per questo che mi sento più libera di sperimentare, senza particolari pressioni. La recitazione, invece, è il lavoro che desidero davvero fare, quello in cui mi riconosco anche professionalmente. Per questo, a volte, avverto quasi l’obbligo di dimostrare qualcosa in più. So che non dovrei viverla necessariamente così, ma è una sensazione che ancora mi accompagna”.

Lei vive a Vicenza ed è molto legata alla sua famiglia. Da dove nasce il desiderio di esprimersi attraverso l’arte? C’è qualcuno che le ha trasmesso questa passione?

“Penso soprattutto mio padre. È sempre stato il clown della compagnia, quello che faceva divertire tutti, fin da bambino. Anche lui avrebbe voluto fare teatro, ma alla fine ha preso un’altra strada. Penso quindi di aver ereditato da lui la passione per la recitazione. Mia madre, invece, ha sempre avuto un legame molto forte con la musica. Non ha mai suonato uno strumento né cantato, ma la musica ha sempre occupato un posto importante nella sua vita. Credo che il mio amore per l’arte sia nato proprio dall’incontro di queste due influenze”.

Come hanno reagito i suoi genitori quando ha deciso di diventare attrice? Felici?

“Non proprio! All’inizio la loro reazione era quella classica: ‘Va bene, però devi avere un piano B’. Ho impiegato un po’ di tempo a convincerli. Già a dodici o tredici anni chiedevo di poter contattare qualche agenzia, partecipare ai provini e cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Loro, però, mi rispondevano: ‘Daisy, sei ancora piccola. Per il momento pensa a studiare, poi vedremo’. Oggi mi sostengono molto di più. Vedendo i risultati che sto ottenendo, hanno cominciato a credere maggiormente nel mio percorso e sono felici di accompagnarmi”.

Oggi non vive più con i suoi genitori. Lasciare la casa di famiglia è stato anche un modo per conquistare maggiore libertà?

“Sicuramente sì. Vivere da sola mi ha resa più indipendente e mi ha aiutata a diventare consapevole delle responsabilità quotidiane. Mia madre ha sempre avuto la tendenza a occuparsi di tutto. Naturalmente mi insegnava a svolgere le faccende più semplici, come lavare i piatti o apparecchiare la tavola, ma di molte altre incombenze si occupava personalmente. Penso alle lavatrici, alla gestione della casa e anche alle questioni burocratiche, come le tasse e la dichiarazione dei redditi. Quando vai a vivere per conto tuo, devi imparare a gestire tutto da sola. Ho acquisito molta più autonomia, anche se insieme è arrivato un po’ di stress in più!”.

Prima mi raccontava di essersi sentita adulta piuttosto presto. Ricorda un episodio in cui ha capito di non essere più una ragazzina?

“Faccio fatica a individuare un momento preciso, anche perché credo di non essermi mai sentita davvero una bambina. Intorno ai diciannove o vent’anni ho attraversato un cambiamento importante, ma già prima avevo affrontato situazioni che richiedevano una certa maturità. I miei genitori sono separati. Prima che si lasciassero, avevo avuto molte conversazioni con mia madre, perché cercavo di capire il motivo della sua infelicità. Insieme a mio fratello avevamo provato a incoraggiarla a parlare con papà, a cercare una soluzione oppure, se non fosse stato possibile, a prendere strade diverse, ma serenamente. All’epoca avevo circa quindici anni. Non ero più piccolissima, ma nemmeno adulta. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere, anche se non saprei dire se sia stato proprio allora che ho cominciato a sentirmi grande”.

Nel mondo dello spettacolo, l’immagine rischia talvolta di diventare importante quanto il talento. Che rapporto ha con il proprio aspetto fisico e con lo specchio? Quanto avverte il giudizio degli altri?

“Stranamente, non troppo. Riesco a riconoscere il mio valore e, in generale, ho sempre avuto un buon rapporto con me stessa e con il mio corpo. Naturalmente capitano anche a me giornate in cui mi guardo allo specchio e penso: ‘Oddio, perché ho tutti questi brufoli?’. Ma, al di là di questi momenti, non ho particolari difficoltà ad accettarmi. Sono consapevole che l’aspetto fisico abbia un peso nel mio lavoro. Come dicevo, può capitare di non ottenere una parte per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il talento. Magari sei troppo bassa, oppure cercano una ragazza con gli occhi marroni e tu li hai azzurri. Non posso cambiare queste caratteristiche e non avrebbe senso preoccuparmene. Preferisco pensare che quel ruolo semplicemente non fosse adatto a me, senza viverlo come un giudizio personale”.

E con l’immagine che mostra sui social che rapporto ha? Riesce a raccontarsi con la stessa libertà?

“Mi piacerebbe essere molto più brava! A volte guardo alcuni profili Instagram e penso: ‘Accidenti, ma come fanno a essere così brave?’. Pubblico qualcosa una volta ogni morte di papa, soprattutto perché spesso non so che cosa condividere. Mi domando se un contenuto possa essere interessante o se abbia davvero senso pubblicarlo. Forse, da questo punto di vista, dovrei imparare a lasciarmi andare un po’ di più”.

Chi è Daisy Pieropan lontano dal set? Quali passioni occupano le sue giornate quando non recita?

“Prima di tutto, gli animali! Ho un legame fortissimo con loro e amo profondamente la natura. È anche uno dei motivi per cui continuo a vivere qui, oltre naturalmente alla vicinanza della mia famiglia. Sono molto affezionata ai luoghi in cui sono cresciuta, ai campi e alla possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta. E poi ci sono i bambini. Quando non sono impegnata sul set, lavoro come babysitter. Più tempo passo con loro, più mi sento bene”.

Che cosa la rende felice oggi e che cosa, invece, la preoccupa maggiormente?

“Mi rende felice sapere di poter arrivare alle persone, ma anche avere una direzione nella vita, sentire di sapere dove sto andando. Non mi riferisco soltanto alla carriera, per quanto sia importante, ma a tutti gli aspetti della mia quotidianità. A preoccuparmi, invece, è il futuro. Credo sia un timore condiviso da molte persone. Nel mio caso pesa soprattutto l’incertezza legata ai prossimi progetti e alla continuità lavorativa”.

A proposito di futuro, che rapporto ha con l’ambizione?

“Molto positivo. Mi piace essere ambiziosa e immaginare le possibilità che potrebbero presentarsi. A volte penso a un desiderio che vorrei realizzare e comincio a fantasticare su come sarebbe viverlo davvero. Ho tante ambizioni, sia professionali sia personali. Penso ai ruoli che mi piacerebbe interpretare, ma anche alla possibilità di avere dei bambini o costruire una casa. Vorrei riuscire a concretizzare tutti i miei progetti, anche se so che non sempre è possibile ottenere tutto ciò che si desidera. L’ambizione, però, è una spinta importante nella mia vita”.

Se la Daisy bambina potesse incontrarla oggi, quale aspetto della sua vita la stupirebbe maggiormente?

“Rimarrebbe stupita da tutto! Vorrebbe assolutamente ascoltare i racconti delle mie esperienze sul set e scoprire come funziona il mondo dello spettacolo. Sarebbe curiosissima di conoscere tutti i miei animali. Sono sicura che si siederebbe accanto a me e rimarrebbe ad ascoltarmi per ore, facendo mille domande. Vorrebbe sapere tutto, imparare tutto”.

Pensa che quella bambina sarebbe orgogliosa della donna che è diventata?

“Sì, ne sono sicura”.