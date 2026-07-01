Dal 1° luglio tassa di 3 euro su piccoli pacchi spediti da Paesi extra Ue, cosa cambia per chi acquista online

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il 1* luglio 2026 ha preso il via la nuova tassa di 3 euro sui piccoli pacchi spediti da Paesi extra Ue. Il dazio doganale europeo, che verrà applicato fino al 1° luglio 2028, riguarda i piccoli pacchi sotto i 150 euro. Si prevede che l’impatto maggiore sarà sui prodotti di fast fashion acquistati dalla Cina. Da un punto di vista giuridico, il debitore della tassa non è il consumatore ma l’importatore, cioè la piattaforma o il venditore, ma il costo potrebbe essere ribaltato, almeno in parte, sul prezzo finale o sulle spese di spedizione.

Cos’è la nuova tassa di 3 euro sui piccoli pacchi

La nuova tassa di 3 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro spediti da Paesi extra Ue entrata in vigore mercoledì 1° luglio 2026 è una tariffa fissa temporanea che si applicherà fino al 1° luglio 2028.

A partire da quella data, infatti, entrerà in funzione il nuovo sistema doganale digitale denominato Eu Customs Data Hub, in base al quale si pagherà a seconda della tipologia di merce spedita.

La tassa sui piccoli pacchi, come ha spiegato la Commissione Ue nelle linee guida sul provvedimento, rientra nel quadro della riforma doganale comunitaria che ha l’obiettivo di assicurare una maggiore modernizzazione delle procedure doganali e, con essa, più sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.

L’iniziativa ha preso il via dalla constatazione che una quota significativa di importazioni di beni di basso valore nel commercio elettronico “non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell’UE”, ponendo “rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale”.

L’impatto della nuova tassa di 3 euro sui piccoli pacchi

La previsione attuale è che la nuova tassa avrà principalmente impatto sui prodotti di fast fashion provenienti dalla Cina, come quelli commercializzati dai colossi della vendita online come Temu, Shein e AliExpress.

Nel 2025, stando ai dati riportati da Agi, sono arrivate in Europa dai paesi extra-Ue quasi 5,9 miliardi di spedizioni, per oltre il 90% provenienti dalla Cina. In Italia, il 25% di questo tipo di spedizioni riguarda l’abbigliamento.

Chi deve pagare la tassa e cosa cambia per i consumatori

È opportuno precisare che, da un punto di vista giuridico, chi è chiamato a pagare concretamente il dazio non è il consumatore, bensì la piattaforma, il venditore o, più in generale, il soggetto che organizza l’importazione.

Il maggiore costo, però, potrebbe ricadere sul consumatore, con un sovrapprezzo sul costo finale o sulle spese di spedizione.

Ci sono, poi, altri due aspetti da considerare, come sottolineato dal Fatto Quotidiano: la tassa non si applica all’intero pacco, bensì su ogni diversa voce doganale dichiarata, prendendo in considerazione ogni differente classificazione tariffaria della merce contenuta nella spedizione.

In termini più concreti, se all’interno di un pacco ordinato sono presenti 3 magliette, il dazio sarà pari a 3 euro perché tutti i prodotti merceologici sono riconducibili alla stessa voce doganale. Al contrario, se nel pacco ci sono una maglietta, un paio di scarpe e un ombrello, ossia tre categorie merceologiche diverse, la tassa salirà a 9 euro.

Il dazio, inoltre, concorre alla formazione della base imponibile Iva: sull’importo del contributo, quindi, è calcolata anche l’imposta sul valore aggiunto. In Italia, con un’aliquota ordinaria del 22%, il contributo di 3 euro diventa pari a 3,66 euro.