Dal 19 novembre stop al telemarketing con i falsi numeri italiani, la decisione dell'Agcom: cosa cambia

Una nuova importante rivoluzione scatta mercoledì 19 novembre contro il telemarketing selvaggio. Dopo il primo blocco di agosto che aveva messo fine alle chiamate commerciali provenienti da finte numerazioni fisse italiane, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) alza il tiro e introduce lo stop definitivo anche per le telefonate dall’estero camuffate con falsi numeri mobili italiani.

Dal 19 novembre stop al telemarketing con i falsi numeri italiani

Come spiega il Codacons, la novità tecnica mira a stroncare il fenomeno dello spoofing, ovvero la falsificazione del numero chiamante.

A partire dal 19 novembre, le chiamate originate all’estero che utilizzano una numerazione mobile italiana saranno sottoposte a una verifica tecnica immediata.

iStock

Novità in arrivo per il telemarketing

Il sistema opererà due controlli incrociati: verificherà, tramite il database nazionale della portabilità, se il numero chiamante esiste realmente e a chi è assegnato e accerterà la posizione effettiva della numerazione, per capire se la chiamata proviene legittimamente in roaming all’estero o se, al contrario, il numero è stato falsificato.

Le telefonate che non supereranno queste verifiche saranno automaticamente bloccate.

La decisione dell’Agcom

Lo scorso 6 novembre, l’Agcom ha ulteriormente ampliato il perimetro di intervento con una nuova delibera.

Il blocco include ora anche le numerazioni relative ai servizi mobili specializzati (come quelli satellitari o machine-to-machine).

La delibera prevede inoltre sanzioni severe per gli operatori mobili che non si adeguano: per quegli operatori che non avranno realizzato le misure tecniche necessarie per verificare il roaming internazionale, il servizio di roaming per le chiamate destinate in Italia risulterà sospeso fino alla completa attuazione delle regole.

Quali telefonate continueranno

Nonostante queste importanti novità tecniche, il fenomeno del telemarketing non si azzererà. Il settore, infatti, in Italia genera un giro d’affari di 3 miliardi di euro annui, con quasi 80.000 addetti.

Secondo il Codacons, continueranno ad arrivare:

Le chiamate di telemarketing legale provenienti da call center italiani.

provenienti da call center italiani. Le telefonate dall’estero con numerazione straniera autentica .

. Le finte numerazioni italiane originate realmente in Italia.

I consumatori sono quindi invitati a mantenere alta la guardia, consapevoli che il blocco impedirà gran parte delle chiamate più moleste e fraudolente provenienti dall’estero, ma non eliminerà il rischio di incorrere in offerte poco trasparenti o vere e proprie truffe.