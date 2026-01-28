Dal 2 febbraio vedere la Fontana di Trevi a Roma costa 2 euro, ticket solo per turisti: gratis per i residenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A partire dal 2 febbraio 2026, la Fontana di Trevi sarà fruibile pagando un ticket da 2 euro. Il biglietto dovrà essere acquistato dai turisti e dalle persone provenienti da fuori città. I residenti romani, invece, potranno continuare ad ammirare gratuitamente il famoso monumento. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Fontana di Trevi, dal 2 febbraio ticket da 2 euro per i turisti: residenti esentati

Dal Campidoglio hanno reso noto che a partire dal prossimo 2 febbraio ci sarà un cambiamento importante “per la fruibilità della Fontana di Trevi”.

“Come annunciato lo scorso 19 dicembre – hanno riferito dall’amministrazione – entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento”.

I residenti a Roma e nella Città Metropolitana potranno accedere gratuitamente con presentazione del documento di identità, hanno aggiunto dal Campidoglio.

L’assessore Onorato: “Se la Fontana fosse in America, farebbero pagare 50 euro”

Lo scorso dicembre, l’assessore al Turismo della Capitale, Alessandro Onorato, aveva respinto i mugugni di coloro che sostenevano che il monumento dovesse restare gratuito per tutti, affermando che, “se la Fontana di Trevi fosse in America o in qualunque altro luogo europeo, avrebbero fatto pagare 50 euro”.

“Due euro può essere una cifra accettabile? Mi sembra il minimo che si possa fare”, aveva aggiunto Onorato.

L’assessore, a differenza di alcune indiscrezioni circolate sui media, aveva anche chiarito che non c’era assolutamente in progetto di “innalzare cancellate o cose strane, a differenza di quanto ho letto”.

Il sindaco Gualtieri: “Misura che favorisce la tutela dei Musei Civici”

Pochi giorni fa, il sindaco Roberto Gualtieri, nell’annunciare l’introduzione del ticket, aveva spiegato sul sito istituzionale di Roma Capitale che la misura servirà a “favorire la tutela, sostenere la valorizzazione e promuovere l’accessibilità ai propri Musei Civici e ad alcuni dei suoi luoghi monumentali più iconici”.

Oltre alla Fontana di Trevi, infatti, anche in altri musei verrà applicata la stessa tariffa di 2 euro. Si tratta della Villa di Massenzio, del Museo Napoleonico, del Museo Carlo Barracco, del Museo Bilotti e del Museo Canonica.

Il commento dell’Assessore alla Cultura

A Roma Today, l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, ha dichiarato che la Fontana di Trevi “si trova in un contesto fragile” in quanto collocata in “una piazza molto piccola”.

“Trovo giusto che i turisti che vengono a Roma a visitare un museo, un sito archeologico, un bene della città, paghino per ammirarlo”, ha continuato Smeriglio, che ha concluso dicendo che i soldi dei biglietti daranno risorse utili per “intervenire sulla manutenzione“.