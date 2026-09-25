Dal B&B al laboratorio della droga, sequestrati 36mila euro in contanti a Torino: uomo e donna nei guai

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È di due arresti e un ingente sequestro di denaro e sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Torino. Un uomo di 34 anni e una donna di 33 anni sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stati sorpresi a bordo di un’autovettura in atteggiamento sospetto. L’intervento ha portato al sequestro di oltre 36.800 euro in contanti e più di 2 kg di droga, oltre a materiale per il confezionamento e la distribuzione delle sostanze.

La perquisizione dell’auto: primi indizi di spaccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio svolto da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti, transitando in via Lessona all’incrocio con corso Lecce, hanno notato un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto, con a bordo un uomo e una donna. L’atteggiamento agitato dei due occupanti alla vista della pattuglia ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di invertire la marcia e fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto sotto il bracciolo centrale un panetto di hashish dal peso di circa 52 grammi. Inoltre, addosso al trentiquattrenne sono stati trovati 3.070 euro in contanti. Questi primi elementi hanno fatto scattare ulteriori accertamenti, soprattutto a causa delle risposte confuse e contraddittorie fornite dall’uomo riguardo la propria residenza.

Dalla strada all’appartamento: il laboratorio della droga

Le indagini hanno permesso di risalire, grazie a un mazzo di chiavi con targhetta numerata trovato nell’auto, all’abitazione dell’uomo: un appartamento adibito a B&B situato nel centro di Torino. Qui, la Polizia ha scoperto un vero e proprio laboratorio per lo stoccaggio e il confezionamento di sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento sono state rinvenute casseforti e cassette di sicurezza contenenti una somma di 33.800 euro in contanti e oltre 2 kg di droga, tra cui cocaina, hashish, crack, anfetamine e metanfetamine.

Materiale sequestrato: denaro, droga e strumenti per lo spaccio

Oltre alle sostanze stupefacenti e al denaro, la perquisizione ha permesso di sequestrare diverse confezioni di steroidi anabolizzanti e farmaci, bilancini di precisione, sostanza da taglio, utensili sporchi di droga, materiale per il confezionamento, una pistola ad aria compressa, numerosi dispositivi informatici e smartphone. Tutto il materiale rinvenuto conferma l’ipotesi che l’appartamento fosse utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio e distribuzione delle sostanze illecite.

Le conseguenze: arresto e denuncia

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la donna che era in sua compagnia è stata denunciata per lo stesso reato.

IPA