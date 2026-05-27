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Un imprenditore è stato arrestato e 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma su disposizione del Tribunale di Imperia. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un’indagine su omessa dichiarazione dei redditi, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio a carico di 3 soggetti, tra cui un imprenditore parmigiano, accusati di aver distratto ingenti somme dai conti societari e di averle trasferite all’estero.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nella mattinata odierna i militari del Comando Provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Imperia. Il principale destinatario del provvedimento è un imprenditore residente a Parma, sottoposto agli arresti domiciliari e all’interdizione dall’esercizio della carica di amministratore di società per 12 mesi. L’ordinanza riguarda complessivamente 3 soggetti, indagati a vario titolo per omessa dichiarazione dei redditi, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla stessa Autorità giudiziaria, per oltre 1,5 milioni di euro, cifra ritenuta pari al profitto dei reati contestati. Il sequestro, eseguito lo scorso mese di marzo, ha riguardato disponibilità liquide e immobili riconducibili agli indagati, situati a Parma. Nel corso delle perquisizioni, condotte anche con l’ausilio di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di denaro (il cosiddetto cash dog) e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), sono state individuate importanti posizioni finanziarie estere riconducibili al principale indagato. Tra queste, spiccano un bond inglese del valore di oltre 3 milioni di euro e titoli partecipativi di una società con sede nel Principato di Monaco.

L’origine e lo sviluppo dell’indagine

L’attività investigativa, portata avanti dai militari del Gruppo Parma, ha preso avvio dall’analisi di flussi finanziari anomali riferibili all’imprenditore parmigiano. L’esame di questi movimenti ha permesso di ipotizzare la realizzazione di condotte distrattive di introiti aziendali, provenienti dalla vendita di unità immobiliari. Tali somme, secondo gli inquirenti, sarebbero state sottratte alla società di Parma, amministrata dall’indagato, e successivamente non dichiarate al fisco, finendo sui conti personali dello stesso.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire il percorso delle somme distratte. Dopo essere transitate su un conto corrente intestato a una società omonima a quella danneggiata, con sede a Sanremo e formalmente intestata a un altro degli indagati, le somme sarebbero state trasferite su un conto di una società francese, riconducibile all’imprenditore parmigiano, e in parte su quello di un centro massaggi veronese, legalmente rappresentato dal terzo indagato. In totale, sono 3 persone a essere coinvolte nell’indagine, ciascuna con ruoli diversi nella presunta catena di reati economico-finanziari.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia, che ha sottolineato l’importanza del contrasto alle frodi fiscali e agli illeciti economico-finanziari, fenomeni che danneggiano il bilancio dello Stato e sottraggono risorse alla collettività. La Guardia di Finanza di Parma ha ribadito il proprio impegno a tutela degli imprenditori onesti e della sana concorrenza, evidenziando la necessità di operare nel rispetto delle regole.

IPA