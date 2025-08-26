Dal gruppo Facebook "Mia moglie" alle denunce delle donne per gli scatti finiti online, come difendersi

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie” non si sgonfia, anzi si arricchisce di sempre nuovi dettagli. Nonostante sia stato chiuso da Meta, nelle scorse ore sono spuntate nuove denunce di attrici, cantanti, ma anche content creator, che hanno raccontato di essere stati vittime di “furti” di immagini private, poi finite su siti e piattaforme social a loro insaputa. Tra i nomi più ci sono quelli di Anna Madaro, Martina Attili, Elisa D’Ospina e Nicole Rossi. A Virgilio Notizie l’avvocato Marisa Marraffino, esperta di diritto informatico, ha spiegato cosa fare e come tutelarsi in situazioni come queste.

La denuncia di Anna Madaro

L’attrice e content creator ha raccontato su Instagram: “Ho scoperto tre anni di mie foto, video, storie e screenshot di live dati in pasto a chiunque con commenti a dir poco schifosi e pericolosi. ‘Ma questa non ha una cam in casa da provare ad hackerare?’, ‘Se la incontrassi per strada…’, ‘Se sapessi dove abita…’ mi sono spaventata’”, ha ammesso Madaro.

Tra i 62mila followers c’è stato chi le ha risposto, ricordando che anche lei pubblica scatti nei quali è “scollata”: “Sì, ma è la MIA IMMAGINE e incolpare chi semplicemente vive e respira, nel 2025, non va bene”.

“Ho scoperto, poi, che su questo forum non ci sono solo TANTISSIME mie colleghe content creator, ma anche TANTISSIME donne normali, con vite normali, ignare che la loro immagine sia stata postata su un sito per adulti e anche ragazze che sicuramente non hanno raggiunto la maggiore età. Commenti al limite del vomito, che descrivono per filo e per segno quello che farebbero a tali donne. Commenti anche violenti”.

Migliaia di denunce

Nel giro di poche ore, dopo la notizia dell’esistenza di un gruppo come “Mia moglie”, sono scattate le denunce. La polizia Postale si è trovata sommersa di segnalazioni di donne che hanno scoperto le proprie immagini intime pubblicate senza il loro consenso. Secondo una prima stima, solo il giorno dopo la notizia sono partite oltre 1.000 denunce.

Le immagini pubblicate sul gruppo, ora chiuso, comprendevano anche scatti di donne in costume da bagno, giovani intente a cucinare o che si rilassavano sul divano, magari indossando solo intimo. Tutto materiale condiviso online dai partner (o ex) senza autorizzazione.

Dalla prima segnalazione all’indignazione

La prima segnalazione è partita da “No Justice No Peace”, con l’iniziativa “Not All Men”, che raccoglie testimonianze di violenza e abusi subiti da donne.

Immediata la richiesta di chiusura, che poi è avvenuta, ma restano molti interrogativi, non solo etici, ma legali, e la domanda: come fare a tutelarsi?

L’intervista all’avvocato Marisa Marraffino

Qual è la prima cosa da fare, se si scopre di essere state vittime di un furto di immagine, poi finita in Rete?

“Sicuramente querelare perché questo consentirebbe di capire, ad esempio, se i contenuti sono stati condivisi anche su altre piattaforme. Il sequestro dei dispositivi potrebbe aiutare in questo. Il problema è che molte donne non sanno di essere finite nel gruppo. Gli uomini si muovevano dietro a un nickname e, a parte qualche visualizzazione casuale, le altre potrebbero essere ancora ignare di tutto”.

Quali sono i reati per i quali si potrebbe sporgere denuncia?

“I reati configurabili sono interferenze illecite nella vita privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn) e sono procedibili a querela. La polizia postale, dopo le prime segnalazioni, dovrebbe aver salvato in formato forense i contenuti pubblicati nel gruppo. Questo potrebbe agevolare le indagini, in ogni caso Meta dovrà collaborare fornendo i dati identificativi degli autori dei reati. Se dovesse farlo, sarebbe più semplice individuare le vittime e avvisarle. Sicuramente in questo caso non sarà semplice per le vittime querelare visto il contesto, ma sarà l’unico modo per fare luce sulle reali dimensioni della vicenda”.

Ci sono altri strumenti a disposizione delle vittime?

“Sì, c’è anche uno strumento amministrativo preventivo: se le donne sono in possesso delle fotografie, perché ad esempio hanno fatto sexting col marito, possono avviare la procedura prevista dal Garante per la protezione dei dati personali. Si tratta di una procedura gratuita che, tramite la registrazione del codice di hash di ogni fotografia, ovvero della sua impronta digitale, riesce a evitarne l’eventuale ripubblicazione. La procedura, però, non funziona se le fotografie vengono modificate perché in questo caso cambierebbe il relativo codice”.

A chi si fa denuncia?

“Si può fare alla Polizia postale, ma anche in qualsiasi stazione dei carabinieri o della polizia più vicina. Prima si fa, meglio è per agevolare le indagini. Il termine per presentare querela è di tre mesi da quando ci si accorge del fatto, che sono raddoppiati, quindi sono di sei mesi, per il reato di condivisione illecita di contenuti intimi, il citato revenge porn”.

Nel caso del gruppo “Mia moglie”, Facebook lo ha chiuso. C’è qualche responsabilità da parte delle piattaforme in casi analoghi?

“Le piattaforme potrebbero avere una responsabilità civilistica, ma le donne dovrebbero dimostrare di averle messe a conoscenza dei fatti e che queste non si sono attivate. Le piattaforme però non hanno per legge un obbligo di vigilanza preventiva assoluta, occorre quindi prima avvisarle del fatto illecito. Non dimentichiamo, comunque, che potrebbero avere una responsabilità amministrativa per violazione del Digital Services Act, perché dal 2024 le piattaforme sono tenute a fare tutto il possibile per non veicolare contenuti illegali. Il Regolamento Europeo, però, si applica alle violazioni massive da parte dei social network, non alle singole violazioni. Considerando che il caso del gruppo delle mogli non è isolato, perché ci sono tanti gruppi che veicolano contenuti pornografici sui social e anche commenti sessisti, direi che non viene fatto proprio tutto il possibile per evitare che questo accada”.

Si può ottenere un risarcimento?

“La via più semplice e verosimile è quella di ottenere un risarcimento dai diretti responsabili cioè da chi ha pubblicato i contenuti, ma anche da chi li ha a sua volta ricondivisi. Si potrebbe chiedere anche nei confronti di chi ha commentato con frasi dispregiative. Il problema, però, è che prima dovranno essere individuati”.