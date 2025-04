Dal libro di Nicoletta Verna sul fascismo a quello di Dario Franceschini, gli esclusi dal Premio Strega 2025

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sono anche i nomi “eccellenti” di Dario Franceschini e Nicoletta Verna, col suo libro sul fascismo, tra gli esclusi dalla dozzina dei finalisti del Premio Strega 2025. Il vincitore verrà annunciato il 3 luglio, ma sono già partite le polemiche contro le scelte del Comitato Direttivo guidato da Melania Mazzucco.

Il libro di Dario Franceschini escluso dai finalisti del Premio Strega 2025

Tra gli esclusi dalla lista dei dodici candidati alla vittoria finale del Premio Strega 2025 spicca un nome illustre.

Si tratta di quello dell’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, col suo libro “Aqua e tera“.

Fuori anche il libro di Nicoletta Verna

Esclusa a sorpresa anche Nicoletta Verna, unica candidata di Einaudi, nonostante oltre 50 mila copie vendute.

Il suo libro, I giorni di vetro, è una storia ambientata nell’Italia fascista con protagonista una donna coraggiosa.

Paolo Repetti, direttore editoriale di Einaudi Stile Libero, ha commentato l’esclusione di Valentina Verna dalla lista dei finalisti del Premio Strega 2025 in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica: “L’esclusione sorprende e dispiace. È difficile da comprendere per chi riconosce in lei una delle voci più solide e originali della narrativa italiana contemporanea”.

Repetti ha aggiunto di non condividere il criterio con cui, pur “legittimamente”, è stata presa questa decisione. “Per fortuna la letteratura ha un tempo e un pubblico che vanno oltre qualsiasi giuria”.

Tra gli altri esclusi eccellenti spiccano, poi, quelli di Michele Masneri con “Paradiso” (Adelphi) e Antonella Cilento con “La babilonese” (Bompiani).

Chi sono i dodici finalisti del Premio Strega 2025

Di seguito, ecco l’elenco completo dei dodici finalisti del Premio Strega 2025, in rigoroso ordine alfabetico:

Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio

Saba Anglana, La signora meraviglia (Sellerio), proposto da Igiaba Scego

Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi

Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti

Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti

Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica

Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), proposto da Pietro Gibellini

Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli

Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara

Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni

Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro

Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi

Chi vincerà il Premio Strega 2025

I tre favoriti per la vittoria finale al Premio Strega 2025 appaiono, sulla carta, Andrea Bajani, Paolo Nori e Nadia Terranova, ma non si escludono sorprese.

La finale è in programma giovedì 3 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.