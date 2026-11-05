Dal Lucchese a Ponte dell'Olio per catturare i tordi con le reti, il bracconiere colto sul fatto dai forestali

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Stava sistemando le reti per catturare gli uccelli migratori quando i carabinieri forestali lo hanno sorpreso. Un uomo di 69 anni, residente in provincia di Lucca, è stato denunciato per uccellagione a Ponte dell’Olio, nel Piacentino. Nella perquisizione sono stati sequestrati gli attrezzi e 11 tordi, portati in un centro di recupero.

Le reti già pronte in località Pezzoni

Come riporta il comunicato dell’Arma, l’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Bettola in località Pezzoni, dove il 69enne era intento a posizionare le reti destinate alla cattura dell’avifauna migratoria. Secondo quanto accertato, una parte delle reti era già stata allestita ed era pronta per entrare in funzione. I forestali hanno interrotto l’attività e hanno svolto gli accertamenti sul posto.

Agli accertamenti è seguita una perquisizione locale, che ha portato al sequestro di 4 reti da uccellagione, 4 pali in ferro e una mazzetta, anch’essa in ferro. I militari hanno trovato e sequestrato anche 11 esemplari di avifauna: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.

I tordi al centro di recupero di Niviano

Gli uccelli sono stati portati al Centro recupero animali selvatici di Niviano, frazione di Rivergaro, dove verrà valutato il loro stato di salute in vista del rilascio in natura. Sulla base degli elementi raccolti, il 69enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di uccellagione.

Il Nucleo forestale ha informato i magistrati competenti e sta completando gli adempimenti legati all’intervento.

IPA