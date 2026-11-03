Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata arrestata per tentata rapina in un supermercato. L’intervento è avvenuto a Ragusa, dove la cliente ha spintonato una cassiera e il direttore, puntando un coltello contro la dipendente, dopo aver chiesto la restituzione di denaro. In particolare, ha sostenuto di aver effettuato un acquisto online, poi annullato, e che le spettasse un rimborso.

Ragusa, donna arrestata: caos al supermercato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna è entrata nel supermercato e si è rivolta a una commessa, pretendendo con insistenza la restituzione di una somma. Ha sostenuto di aver effettuato un acquisto online, poi annullato. La cassiera ha chiamato il direttore, che le ha illustrato le procedure previste per ottenere il rimborso.

Il coltello e l’intervento degli agenti

La spiegazione non l’ha soddisfatta: la donna ha spintonato entrambi e ha cercato di aprire il registratore di cassa. Durante la concitazione ha estratto dallo zaino un coltello e lo ha puntato contro la cassiera. Alla vista del personale di vigilanza ha tentato di nasconderlo dietro la schiena.

Nel frattempo sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Ragusa. La donna ha consegnato loro due coltelli che teneva nello zaino.

La misura disposta

Conclusi gli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. La misura è stata disposta in attesa dell’udienza di convalida.

IPA