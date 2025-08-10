NOTIZIE
Dall'Etna colata lavica, l'INGV segnala nuova bocca effusiva a 3mila metri di quota: allerta arancione su voli

Nuova eruzione sull'Etna: l'attività è iniziato nella serata del 9 agosto. È scattato l'allarme arancione per i voli dall'aeroporto di Catania

Pubblicato:

bonamoneta giorgia

Giorgia Bonamoneta

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è aperta una nuova bocca effusiva sul versante meridionale dell’Etna. Da quota 3mila metri, come segnalato dall’INGV, sta colando lava. Al momento è allerta arancione sui voli da e per Catania.

Notizia in aggiornamento…

