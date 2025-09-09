Dall'iPhone 17 alle nuove AirPods e Watch Serie 11, tutte le novità Apple e i costi dei prodotti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Finalmente è arrivato l’appuntamento annuale più atteso di Apple, all’evento “Awe Dropping” di Cupertino l’azienda ha svelato ufficialmente la nuova linea di prodotti per la fine del 2025. Dagli iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro e 17 Pro Max fino ai nuovi Apple Watch Serie 11, Apple Watch Ultra 3, e Apple Watch SE. Novità anche per l’audio, con le nuove cuffie AirPods Pro 3 dotate di sensore per il battito cardiaco e di una funzione di traduzione simultanea basata sull’IA.

Le novità di Apple

“Per Apple il design è fondamentalmente parte di ciò che siamo. Design non è solo quello che si vede ma anche come un prodotto funziona. È vero anche per i prodotti che vedrete oggi”, ha detto il CEO di Apple Tim Cook, usando una citazione di Steve Jobs.

“Con la nuova gamma di iPhone alziamo l’asticella – ha aggiunto – Sin dall’inizio, l’iPhone ha reinvitato il settore degli smartphone. Abbiamo spinto sempre più in avanti le innovazioni e oggi andiamo oltre, con quella che per noi è una novità assoluta”.

I nuovi modelli iPhone 17

Le caratteristiche di Iphone 17, 17 Pro e 17 Max

L’iPhone 17, nella versione base, ha un design simile al 16, ma ci sono alcune novità tecniche. Il display è leggermente più grande con una diagonale da 6,3” e soprattutto la frequenza di refresh arriva a 120Hz variabili, con la possibilità di attivare l’always-on display a 1Hz.

Lo schermo è anche tre volte più resistente ai graffi grazie al nuovo Ceramic Shield di seconda generazione. Il processore è la nuova versione A19 dei chip per iPhone. Più potente del 20% rispetto all’A18, contribuisce a una maggiore autonomia e a prestazioni da top di gamma, necessarie per gestire il display always-on a 120Hz.

Il processore ha 6-core di GPU e una GPU da 5-core e migliora anche la durata della batteria, che ora può durare 8 ore di più con riproduzione video attiva.

La fotocamera ha una grandangolare principale da 48MP, mentre la selfie-camera aggiunge Center Stage, grazie all’ottica ultragrandangolare il software riesce a decidere di quanto allargare in automatico l’inquadratura. C’è anche una funzione simile ad Action mode, che permette di fare video ultra-stabilizzati in movimento (o mentre si corre).

I colori disponibili sono 5: lavanda, verde salvia, azzurro nebbia, bianco e nero.

Gli iPhone 17 Pro sono stati completamente riprogettati, il telaio interno è realizzato in una lega di alluminio proprietaria e fresato da un unico blocco.

All’esterno la scocca è anodizzata in 3 colori, inclusi un nuovo blu e un nuovo arancione ruggine, mentre un inserto in Ceramic Shield 2 aggiunge resistenza e uno strato di materiale radiotrasparente per migliorare la connettività.

Il processore è l’A19 Pro, che può operare ai massimi regimi per tempi più lunghi grazie al sistema di raffreddamento a camera di vapore integrato negli iPhone Pro.C’è anche una batteria molto più grande che arriva a 39 ore durante la riproduzione video continua.

Tutti e tre i sensori delle fotocamere sono Fusion Camera da 48MP incastonate in una sezione a sbalzo più grande che si estende in orizzontale, lo zoom arriva a 8x (ma con un massimo di 12MP alle focali più lunghe).

Cosa aspettarsi dall’iPhone Air

iPhone Air ha una scocca supersottile in titanio aerospaziale, mentre sia il display sia la scocca sul retro sono protette dal Ceramic Shield 2.

Il design riprende le linee dell’iPad Pro, e le adatta all’iPhone, con l’aggiunta di uno sbalzo superiore che ospita sia la fotocamera sia la maggior parte dei componenti.

Il cuore del nuovo modello è il chip A19 Pro, abbinato ai nuovi chip N1 e C1X, che offrono prestazioni ideali per l’intelligenza artificiale generativa.

Per la prima volta, l’iPhone Air non presenta le sim fisiche per ottimizzare lo spazio, poggiando esclusivamente sulle eSim, oramai sdoganate anche in Italia. Il costo parte da 1.239 euro.

AirPods Pro 3

Cupertino ha lanciato anche una nuova versione delle sue cuffie wireless AirPods Pro 3 che mantengono un design analogo ai predecessori ma sono completamente nuovi e leggermente più piccoli.

La cancellazione del rumore è due volte più efficace rispetto alla prima versione e 4 volte migliore rispetto al modello di prima generazione.

Chi le indossa può ascoltare un interlocutore parlare nella propria lingua, e la traduzione avviene in tempo (quasi) reale grazie ad Apple Intelligence.

Apple ha inoltre introdotto una nuova funzione per misurare il battito cardiaco durante gli allenamenti grazie a una serie di sensori integrati.

Migliora anche la batteria, con 8 ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva. Il prezzo, nonostante le nuove funzionalità, non cambia.

Le novità per gli Apple Watch

Apple Watch Series 11 non cambia nel design ma è più resistente, grazie a un nuovo vetro rinforzato. Le novità più importanti sono la presenza del 5G e la funzione che è in grado di misurare la pressione sanguigna e segnalare la presenza di un caso di pressione alta.

Come già per la misurazione della temperatura, Apple Watch non diventa però un misuratore di pressione, ma utilizza uno speciale algoritmo per individuare la possibile insorgenza dell’ipertensione, che viene poi segnalata nell’app Salute.

A partire dalla versione 11 Apple introduce il “Punteggio Sonno“, o “Sleep Score”. Il sistema del Watch verifica vari parametri basati su studi sulla qualità del sonno e comunica all’utente il risultato nell’app Salute. Migliorata anche la batteria, che ora arriva fino a 24 ore.

Sull’Apple Watch SE arrivano alcune delle funzioni dei modelli Serie 10, come la misurazione della temperatura e la possibilità di riprodurre musica attraverso l’altoparlante del dispositivo. La batteria in questo caso arriva a 18 ore, ma per la prima volta su un modello SE c’è la ricarica rapida.

Su Apple Watch Ultra 3, per la prima volta, è introdotta la connettività satellitare, che permette di mandare messaggi e condividere la posizione in caso di emergenza. La batteria è migliorata e arriva a più di 40 ore.

La scocca è tutta in titanio e stampata in 3D ed è disponibile in versione argento e nera. Anche in questo caso i prezzi non cambiano significativamente: i preordini sono già aperti, mentre il lancio ufficiale è previsto per il 19 settembre.