Dall'Iran il video "dove uccidere Melania Trump" con le "istruzioni", presenti tutti i luoghi frequentati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Secret Service sta indagando su un video generato con strumenti di intelligenza artificiale intitolato “Where to kill Melania” e attribuito all’Iran. Nel video vengono mostrati gli spostamenti della First Lady degli Usa a New York e viene minacciato anche Barron Trump, figlio di Melania e di Donald Trump. Non si tratta della prima minaccia di questo tipo al presidente degli Usa e alla sua famiglia da parte dell’Iran.

Il video su come uccidere Melania Trump

Nel filmato viene mostrata una ricostruzione degli spostamenti della First Lady, soprattutto a New York, indicando i negozi in cui fa abitualmente shopping.

Il video chiama all’azione i “freedom fighter”, invitandoli a compiere un attentato contro la moglie del presidente degli Stati Uniti.

ANSA

Oltre alle minacce a Melania, la voce sintetica del video minaccia anche il figlio di Trump, Barron: “Ti stiamo venendo a prendere”.

Le indagini sul video

Sul video sta indagando il Secret Service, l’agenzia del governo statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, della sua famiglia, di quella degli ex presidenti e anche di quella dei candidati durante le elezioni.

Nate Herring, un portavoce del Secret Service, ha confermato alla testata Newsweek che l’agenzia è a conoscenza del video e che indaga sempre “su ogni possibile pericolo“.

Il video è stato attribuito all’Iran, ma non ci sono state rivendicazioni da parte di Teheran o di altre forze legate al regime degli Ayatollah.

Le minacce dell’Iran a Trump

Non sarebbe la prima volta che l’Iran o i suoi alleati minacciano di morte Donald Trump e la sua famiglia. Negli ultimi mesi, a Teheran, la capitale dell’Iran, sarebbero stati visti manifesti che ritraevano il presidente degli Usa e la moglie sopra ad alcune bare avvolte nella bandiera statunitense.

Un altro manifesto, più esplicito e sempre esposto per le strade di Teheran, mostrerebbe Trump morto in una bara.

Queste minacce non sono però cominciato con la recente guerra in Medio Oriente, ma durante il primo mandato di Trump da presidente degli Stati Uniti. Fu infatti Trump a dare l’ordine per l’uccisione di Qasem Soleimani.