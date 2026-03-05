Dall'Ucraina a Gaza e all'Iran la terza guerra mondiale sta unendo i pezzi, e Trump rischia grosso

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Quando Donald Trump è passato dal prevedere una guerra contro l’Iran di pochi giorni a una guerra di quattro settimane, è stato fin troppo ottimista. Quello odierno non è che l’ultimo atto, finora, di un ininterrotto stato di conflitto che collega l’Ucraina a Gaza e Gaza all’Iran. Non a caso tutti e tre stagliati sulla cerniera tra Europa e Asia e nei punti nevralgici dei tre mari (Nero, Mediterraneo e Persico) che collegano la piattaforma continentale all’Oceano Indiano. Tre fronti di estrema distrazione per gli stanchi Usa, che ora temono il tempo più degli avversari.

Perché Trump ha parlato di quattro settimane per la guerra in Iran

Il pensiero di Papa Francesco sulla guerra mondiale a pezzi si sta rivelando sempre più profetico. Non perché coinvolga più nazioni direttamente come nella prima metà del Novecento, quanto per gli effetti a cascata globali che ha provocato e continua a provocare.

L’intervento americano al fianco di Israele è emotivo e contrario alla strategia esattamente come i precedenti in Iraq e Afghanistan. Con gli esiti che conosciamo.

Gli ambienti neocon e gli apparati statunitensi si sono lasciati trascinare dal governo Netanyahu in un conflitto aperto che sembra avere quattro settimane dalla trasformazione in una guerra mondiale.

In meno di un mese infatti gli Usa esauriranno armamenti e intercettori Thaad a ridosso dell’Iran e dovranno mobilitare (e giustificare) un massiccio rifornimento. Cioè pianificare una guerra prolungata. Cioè impantanarsi in Medio Oriente.

A pressare la Casa Bianca sono anche le conseguenze civili ed economiche legate alla sfida aperta alla globalizzazione americana. Col blocco di Hormuz, oltre 3.000 navi di tutti i tipi sono rimaste ferme, tra cui circa il 10% della flotta mondiale di portacontainer. Per non parlare delle migliaia di cittadini stranieri bloccati nella regione per il caos voli.

Eppure il Senato Usa ha bocciato la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente. Col capo del Pentagono, Pete Hegseth, che esalta i risultati raggiunti e annuncia la fase due dell’attacco. Smentendo l’emergenza munizioni. Vedremo quanto queste dichiarazioni si riveleranno semplice propaganda.

L’Iran è lacerato ma pronto a resistere

Dall’altra parte, l’Iran della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è determinato a resistere e a prolungare la guerra, vedendo il bluff di Trump sul tavolo mediorientale.

Teheran sa bene che non ci saranno vincitori, ma la spunterà chi resiste di più. Gli Stati Uniti non vogliono un terzo fronte incandescente in cui impegnarsi, dopo Ucraina e Gaza e dopo aver professato di volersi ritirare nel proprio emisfero.

Al suo interno la Repubblica Islamica è lacerata e gli Usa pensano ancora di poter continuare a bombardare a oltranza e sfruttare minoranze etniche e opposizioni sociali per promuovere un cambio di regime. Ma la verità è che la presa dei Pasdaran è capillare e costruita per sopravvivere alla decapitazione dei vertici.

Le capacità militari iraniane sono inoltre temibili perfino per gli americani, che nel Golfo Persico hanno basi militari ma insufficiente concentrazione di uomini e mezzi.

Dal punto di vista tecnico, ad esempio, Teheran è in grado di colpire una portaerei statunitense. Non di affondarla, ma certamente di centrare il bersaglio.

Per di più le infrastrutture energetiche e civili dei Paesi arabi vengono bombardate dall’Iran con un chiaro obiettivo: mostrare alle monarchie del Golfo che Usa e Israele non sono in grado di proteggerle come promesso.

Il legame della guerra in Iran con Ucraina e Gaza

Dal punto di vista americano, se si uniscono i puntini dei Paesi messi nel mirino dall’amministrazione Trump (Venezuela, Nigeria, Russia e Iran) si nota come il bersaglio finale sia la Cina, che dai quattro alleati importava la maggior parte del petrolio.

Dal punto di vista cinese, invece, l’intervento americano rappresenta un’occasione propizia. Impantanandosi anche in Medio Oriente, Washington avrà meno tempo e risorse da destinare al contenimento di Pechino nel nodo di Taiwan.

Secondo alcuni, questo sarebbe addirittura il momento più conveniente per la Cina per tentare di prendere l’isola. In realtà l’unica giustificazione tattica dell’intervento statunitense è nella scommessa che il Dragone non sia ancora pronto a un’impresa del genere.

Da qui il tempismo della guerra al fianco di Israele, che nel frattempo tenta di obliterare l’agente di prossimità dell’Iran in Libano, cioè Hezbollah.

Proseguendo sulle linea del conflitto, accanto c’è la Striscia di Gaza che fino a qualche mese fa era il fronte principale dell’Asse della Resistenza costruito dall’Iran contro lo Stato ebraico. Se però Hamas è ridotto all’osso, Hezbollah e Houthi sono ancora pronti a dare battaglia.

L’Iran ha perso gran parte della sua sfera d’influenza precedente e, come la Russia impantanata in Ucraina, è diventato sempre più socio di minoranza della grande potenza cinese.

Tutti gli elementi suggerivano insomma agli Usa di non intervenire militarmente contro Teheran. Eppure sono caduti nella trappola dell’illusione negoziale.

Sono ancora convinti, cioè, che da un momento all’altro basterà mostrarsi aperti alle trattative per chiudere le guerre. Proprio ciò che i fronti di Gaza e Ucraina hanno ampiamente smentito.