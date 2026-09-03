Dalla Chiesa ricordato 44 anni dopo l'eccidio mafioso: l'omaggio di Piantedosi
Corona d’alloro sul luogo dell’attentato con il ministro Piantedosi: "Un insegnamento per i giovani"
Palermo ha ricordato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 44 anni dall’eccidio mafioso. Il 3 settembre 1982 un commando uccise in via Isidoro Carini il prefetto, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Sul luogo dell’attentato è stata deposta una corona d’alloro alla presenza del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e delle autorità locali. Piantedosi ha definito il ricordo una responsabilità, una testimonianza per il futuro e un insegnamento per i giovani.