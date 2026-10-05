Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una passeggera proveniente dalla Cina è stata fermata e sanzionata per contrabbando dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La donna è stata controllata all’aeroporto di Milano Linate. Con sé aveva 15 orologi di lusso e 325 carte da collezione non dichiarati, per un valore complessivo di circa 95.000 euro. Tutto la merce è stata sequestrata.

Il sequestro: orologi di lusso e carte da collezione

Come riferito dalla Guardia di Finanza, una viaggiatrice proveniente dalla Cina è stata sottoposta a verifica. Nei suoi bagagli sono stati trovati 15 orologi di noti marchi, per un valore stimato di circa 68.000 euro, e 325 carte da collezione, molte delle quali particolarmente ricercate dagli appassionati, per un valore superiore a 27.000 euro. La merce, secondo quanto accertato dagli agenti, era stata importata in contrabbando, ovvero senza la dovuta dichiarazione doganale e senza il pagamento dei relativi dazi e IVA.

La sanzione e il pagamento immediato

Alla passeggera è stata contestata l’importazione in contrabbando della merce, con l’applicazione di una sanzione amministrativa superiore a 26.000 euro. Tale importo comprendeva sia l’IVA sia i dazi evasi. La donna ha provveduto immediatamente al pagamento della sanzione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione con le autorità pagando quanto dovuto in tempi rapidi.

Il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione, condotta in sinergia tra le Fiamme Gialle del Gruppo di Linate e i funzionari dell’UADM Lombardia 2 – Linate, rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza. Il presidio dello scalo aeroportuale di Milano Linate si conferma fondamentale per la tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione europea, contrastando fenomeni di contrabbando e garantendo il rispetto delle normative doganali.

GDF