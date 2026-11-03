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20 misure cautelari sono state eseguite nell’ambito dell’operazione “Metamorfosi” contro un’organizzazione criminale attiva in provincia dell’Aquila, nella Valle Peligna. Il gruppo, secondo gli investigatori, avrebbe imposto il controllo dello spaccio di cocaina tra Sulmona e i comuni vicini usando il metodo mafioso, tra estorsioni, minacce armate e incendi.

L’Aquila, Valle Peligna: operazione “Metamorfosi”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati eseguiti dai poliziotti delle Sezioni investigative del Servizio centrale operativo (Sisco) nelle province di L’Aquila, Teramo, Bologna, Foggia e Napoli. L’indagine ha ricostruito l’attività del gruppo nella Valle Peligna, in provincia dell’Aquila. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, detenzione di armi ed esplosivi, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante del metodo mafioso. Armi ed esplosivi sono stati sequestrati.

L’origine del gruppo: metodi e modalità mafiosi

L’indagine è stata avviata nel 2024 dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di L’Aquila ed è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica del capoluogo abruzzese. Al centro dell’organizzazione, secondo quanto emerso, c’era un uomo già condannato per associazione di stampo mafioso e appartenente alla criminalità organizzata siciliana. Dopo aver scontato la pena, si sarebbe trasferito a Sulmona, dove sarebbe entrato in contatto con un gruppo locale già impegnato nello spaccio di stupefacenti.

Dall’alleanza sarebbe nata una struttura autonoma, capace di riprodurre metodi e modalità operative mafiose. Il gruppo avrebbe conquistato il mercato della cocaina a Sulmona e nella Valle Peligna, con un giro d’affari stimato dagli investigatori in 180-200 mila euro al mese.

Violenza e rete di contatti

L’attività si sarebbe avvalsa dei rapporti con un narcotrafficante albanese e con un esponente di un clan camorristico attivo nel traffico di stupefacenti nel quartiere napoletano di Secondigliano. I compiti sarebbero stati suddivisi tra custodia e distribuzione della droga, gestione delle piazze di spaccio e riscossione e ripartizione dei proventi.

Per imporre il controllo, il gruppo avrebbe fatto ricorso a violenza e intimidazioni. Gli investigatori hanno documentato aggressioni, minacce con armi ed estorsioni ai danni di altri spacciatori e clienti morosi, oltre a diversi attentati incendiari, alcuni diretti contro esponenti di gruppi criminali concorrenti. Durante l’indagine è stata inoltre rilevata la disponibilità di armi ed esplosivi, reperiti anche attraverso contatti con ambienti della criminalità organizzata napoletana. Secondo l’accusa, sarebbero stati destinati a un attentato dinamitardo.

Le forze impegnate

Alle operazioni hanno preso parte le Sisco di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Lecce, Napoli, Perugia, Roma e Salerno. Sono intervenute anche le Squadre mobili di Chieti, Frosinone, L’Aquila, Latina, Pescara, Rieti, Roma, Salerno e Teramo, i Reparti prevenzione crimine di Foggia, Pescara, Perugia e Roma, oltre alle unità cinofile di Pescara.

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