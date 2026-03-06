Dalla guerra in Iran non si torna indietro, 5 possibili scenari dal cambio di regime a Israele e Usa nel caos

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Medio Oriente non sarà più lo stesso. Quattro anni fa la guerra in Ucraina aveva segnalato la crisi profonda della cerniera tra Russia ed Europa e, più in generale, della tenuta dell’Eurasia. Il 7 ottobre 2023 il terremoto geopolitico ha investito anche la parte meridionale di questa fascia di mondo, infiammando il quadrante che comprende Israele, Paesi arabi del Golfo e Iran. La guerra dei 12 giorni era stata uno “scherzo”, mentre da questa non si tornerà più indietro. L’immagine di Dubai, attaccata nel suo status di tranquilla e ricchissima metropoli del futuro, lo suggerisce bene. Nessuna delle parti in conflitto, Usa compresi, può accettare la sconfitta. Qualcuno dovrà perdere molto, se non tutto. Ecco cinque scenari plausibili, con alcuni elementi che potrebbero anche verificarsi simultaneamente.

Scenario 1, il regime resiste

Quando gli Stati Uniti hanno fornito a Israele le informazioni d’intelligence, lasciando a quest’ultimo l’onere di compiere autonomamente l’attacco in cui è morto Ali Khamenei, l’intenzione era quella di un conflitto lampo di 48 ore.

E invece, come in Iraq e Afghanistan, Washington ha posto solide basi per un altro impantanamento in Medio Oriente. Stavolta di fronte però l’avversario non è un quasi-Stato, ma un impero che da 27 secoli sopravvive a guerre e nemici, cambiando forma ma restando sempre uguale a se stesso.

ANSA

L’offensiva contro i centri economici del Golfo Persico, cruciali per la globalizzazione e l’Occidente, ne è l’indizio odierno. Rifornito da Cina e Russia e anello della rete dei nemici degli Usa, l’Iran ha capacità tecniche di resistere agli attacchi superiori ai rischi che Tel Aviv e Washington potrebbero assumersi nell’andare fino in fondo.

I tentativi israelo-americani di sobillare rivolte interne e di utilizzare minoranze come i curdi come cuneo contro gli ayatollah devono fare i conti con l’estrema divisione intestina al Paese, incapace di coordinarsi e che il regime teocratico si è impegnata a gestire con pugno di ferro.

Se il regime sciita dovesse dunque restare al comando, con Mojtaba Khamenei o chi per lui al vertice, soppianterebbe i capi militari e politici uccisi nei raid con fazioni ancora più violente, anti-occidentali e desiderose di vendetta.

La reazione contro gli inermi Paesi del Golfo, vero oggetto del contendere tra Iran e Israele, sarebbe quindi più feroce e devastante, con inevitabile distruzione dell’ordine occidentale che su petrolio, commercio e server arabi basa gran parte delle garanzie di benessere economicistico.

Senza contare che Teheran non avrà più alcuna remora nella corsa a dotarsi della bomba atomica, determinando la sconfitta strategica di Stati Uniti e Israele.

Scenario 2, cambio di regime

Mettiamo ora che gli attacchi di Israele e Usa annientino in toto le difese iraniane, i pasdaran si sfaldino sulla scia delle divisioni intestine e le rivolte interne al Paese, orchestrate da Cia e Mossad, diano la spallata definitiva al regime degli ayatollah.

Torna l’erede degli imperatori Pahlavi o viene posto un altro governo fantoccio controllato da Usa e Israele. Un copione già visto, e non andò a finire benissimo. Perché quando il popolo persiano, profondamente imperiale a prescindere dai leader, percepisce una tale umiliazione fa la rivoluzione e rovescia autonomamente il regime. Come nel 1979.

Come sempre, ma sempre, nella storia persiana un nuovo sistema di governo del Paese non ha mai mutato le velleità di potenza. Perché non sono i vertici dello Stato, ma le popolazioni a determinarne il destino.

Ne nasce una guerra civile e il moltiplicarsi del caos anche a tutti gli altri attori mediorientali che guardavano all’Iran come alternativa a un ordine mediorientale guidato da Israele e compartecipato dalle monarchie sunnite.

Ordine che diventa così impossibile da mantenere, vanificando ogni possibile accordo tra qualsivoglia Stato o fazione. Magari rendendo necessaria una suicida invasione di terra dell’Iran da parte delle truppe americane. Altro copione già visto, con esiti terribili.

Scenario 3, rinnovamento “moderato” del regime e tregua ferita

Le fazioni meno estremiste della Repubblica Islamica, l’esercito regolare e ampie masse iraniane aperte a un compromesso che eviti l’umiliazione dell’impero senza distruggerlo riescono a spodestare ayatollah e pasdaran.

Ne nasce un governo “moderato” che negozia con Usa e Israele le condizioni di una nuova pace ferita in Medio Oriente. Con concessioni inevitabili, sicuramente in termini di rinuncia all’arricchimento dell’uranio e di presa sui satelliti dell’Asse della Resistenza (Hamas-Hezbollah-Houthi), che verrebbero quindi liquidati senza possibilità di appello.

A quel punto l’amministrazione Trump potrebbe rivendicare una “vittoria” per la decapitazione del regime sciita e l’annullamento del programma nucleare iraniano. D’altronde l’intervento militare americano era talmente impopolare che il presidente si era dovuto inventare l’esistenza di una fantomatica minaccia iraniana contro l’America.

In caso di negoziati e tregua, gli statunitensi potrebbero quindi ritirarsi a casa e lasciando la patata bollente in mano agli eterni (e indeboliti) nemici Tel Aviv e Teheran.

Nemici necessari, soprattutto. Perché senza un avversario attorno al quale compattare i rispettivi fronti interni, il sostegno già traballante della popolazione verrebbe istantaneamente meno. E a quel punto altro che cambio di regime, ci sarebbe la rivoluzione.

Questo scenario in realtà potrebbe verificarsi anche legandosi a uno dei precedenti, soprattutto se la guerra a oltranza necessaria alla sopravvivenza del governo israeliano verrà chiusa determinando la fine politica (e non solo) di Benjamin Netanyahu.

Scenario 4, Israele implode e trascina gli Usa

Quest’ultimo frangente apre un quarto scenario, preoccupante tanto quanto una violenta transizione del potere in Iran. Perché lo sfilacciamento della leadership guerrafondaia di uno Stato nucleare armato fino ai denti, ma con appena 7 milioni di abitanti, sconvolgerebbe il Medio Oriente come mai successo nell’ultimo secolo.

Con la Prima Guerra Mondiale le potenze occidentali hanno disegnato i confini dell’intera regione, completando l’opera con l’installazione dello Stato ebraico dopo il secondo conflitto mondiale.

Un Israele sopravvissuto ma sconfitto farebbe cadere istantaneamente il proposito strategico fondamentale degli Usa: uno Stato alleato poliziotto del Medio Oriente, temuto da ogni altra collettività. I Paesi arabi si frammenterebbero nuovamente in un mosaico tribale e paramilitare come prima del 1916.

La rivoluzione israeliana trainerebbe quindi quella statunitense, già alle prese con scenari da guerra civile interni alla nazione e invischiata in un momento di profonda stanchezza imperiale. Il proposito di Donald Trump di tornare nel proprio emisfero diventerebbe definitivamente infattibile.

La tenuta unipolare del mondo, con le forze americane a controllo degli stretti marittimi, verrebbe sfidata dai grandi rivali che approfitterebbero di tanta inedita debolezza. Cina in primis.

Scenario 5, il conflitto si allarga

Fermo restando che Israele è l’unico attore in gioco a volere la guerra totale e a oltranza, e che Washington vorrebbe tirarsene fuori al più presto, lo stato di conflitto potrebbe allargarsi in due modi.

Il primo è in caso di sopravvivenza e radicalizzazione del regime sciita iraniano. Come accennato, la guerra diventerebbe cronica e verrebbe esportata nei vari teatri instabili dell’area, dall’Iraq alla Siria allo Yemen, per pressare ancor di più Usa e Israele.

Il secondo modo riguarda l’opportunismo degli imperi rivali degli Stati Uniti. Approfittando della trappola mediorientale, Russia e Cina potrebbero rilanciare la propria aggressività in Ucraina, Artico e Indopacifico.

Non solo: altri attori nucleari come Pakistan e Corea del Nord potrebbe cogliere la palla al balzo, in scia a russi e cinesi, per regolare i conti con scomodi vicini. Come nel caso degli scontri con l’Afghanistan.

La moltiplicazione dei fronti caldi potrebbe così essere scientificamente perseguita soprattutto da Pechino, che accenderebbe altre faglie lontane dalla nazione mandarina come Africa e America Latina. Messico compreso, il quale non attende altro che un’occasione per colpire al fianco gli Usa.