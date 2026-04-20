Dalla Louisiana a Vasto, quando i padri uccidono i figli: cosa può spiegare il gesto più estremo di tutti

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Due casi in poche ore, protagonisti due padri. Uno è avvenuto in Italia, a Vasto, in Molise; l’altro in Louisiana, negli Stati Uniti. In entrambi gli episodi gli uomini hanno ucciso i propri figli, senza lasciare un biglietto o una spiegazione. Seppure con le debite differenze, dunque, ad accomunare i tragici eventi sono stati gesti difficilmente comprensibili. Quanto accaduto a Vasto potrà forse essere spiegato dal presunto colpevole: in stato di fermo, infatti, c’è Antonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva col genitore. L’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà, ha confermato il provvedimento, parlando di una confessione. Sulle cause dell’omicidio potrebbero esserci tensioni familiari: il presunto omicida, ora accusato di omicidio volontario, aveva denunciato il figlio nel 2024 per atti di violenza all’interno delle mura domestiche. Quanto all’episodio negli Stati Uniti, Shamar Elkins – questo il nome del killer – avrebbe avuto una lite con la ex fidanzata, al culmine della quale avrebbe aperto il fuoco contro di lei e la sorella, colpendole alla testa. Poi avrebbe sparato a 8 bambini, di età compresa tra i 18 mesi e i 14 anni. Tra le vittime ci sono sia alcuni suoi figli, sia della ex fidanzata che della sorella della donna. Infine, avrebbe inseguito un bambino di 9 anni, aprendo il fuoco mirando alla testa, per poi rubare un’auto nel tentativo di fuggire, terminando il folle gesto con un suicidio nella cittadina di Bossier City.

Cosa può spingere a comportamenti del genere? L’intervista alla psicologa, psicoterapeuta e criminologa Cristina Brasi.

In entrambi i casi i protagonisti sono due padri e questo è il primo aspetto che colpisce e che risulta difficile da spiegarsi, pensando che hanno tolto la vita a uno o più dei loro figli. Cosa può spingere a un delitto del genere?

“Dobbiamo distinguere due dinamiche opposte. In alcuni casi, come quello italiano, l’atto sarebbe un “ultimo ricorso” dettato da un’angoscia profonda: quando lo stress diventa parossistico, l’amigdala compromette la capacità di discernimento razionale e la legge diventa un concetto astratto rispetto all’urgenza, percepita come vitale, reagire. Nel caso Elkins, invece, emergerebbe la patologia del possesso: i figli non sarebbero visti come individui, ma come estensioni del sé e “proprietà” simboliche. Ucciderli significherebbe infliggere una punizione suprema alla partner e cancellare l’evidenza del proprio fallimento familiare. L’annientamento dell’intera discendenza e dei testimoni confermerebbe un’intenzionalità distruttiva assoluta, allo scopo di eliminare ogni possibilità di sopravvivenza del sistema relazionale altrui”.

Nel caso italiano si parla di lite familiare, forse degenerata e probabilmente legata a tensioni che risalgono anche alla denuncia del padre nei confronti del figlio, risalente al 2024, per violenza domestica. Il delitto può essere connesso?

“La denuncia riguardava reiterati episodi di violenza domestica commessi dal giovane all’interno del nucleo familiare e aveva comportato l’attivazione immediata del cosiddetto “Codice Rosso”, che garantisce una corsia preferenziale e misure di tutela urgenti per le vittime di maltrattamento e violenza domestica. L’aggressività cronica di un figlio avrebbe trovato un padre esasperato e privo di alternative sicure, portando a una reazione difensiva, ma letale”.

Possibile che situazioni di questo tipo non sia intercettate per tempo? Che il figlio vivesse ancora col padre, nonostante la denuncia?

“Il fatto che padre e figlio continuassero a convivere o frequentarsi regolarmente nonostante la denuncia evidenzierebbe un limite intrinseco delle misure cautelari quando queste non sono accompagnate da un reale supporto psicosociale o di allontanamento effettivo. Quando il genitore subisce l’ostilità di un figlio adulto, può insorgere un senso di vittimizzazione secondaria, alimentato dall’inefficacia percepita delle istituzioni. Un senso di solitudine di questo tipo trasformerebbe il gesto violento in una drammatica forma di autotutela: l’omicidio verrebbe così filtrato attraverso una logica distorta, diventando l’unico strumento per interrompere un ciclo di abusi percepito come senza fine”.

Quanto al caso americano, potrebbe essere spiegato con uno stress postraumatico, visto che si trattava di un ex veterano?

“Il caso di Shamar Elkins, l’ex veterano che ha ucciso otto bambini (sette dei quali figli propri) a Shreveport, temo sia stato frettolosamente attribuito al Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) a causa del suo passato militare, come in altri casi analoghi. Ma le informazioni che emergono indicano che Elkins non è mai stato impiegato in zone di combattimento, il che indebolirebbe l’ipotesi del PTSD bellico come causa primaria. Il nucleo del delitto, piuttosto, risiederebbe nella distruzione della famiglia e nella perdita totale di controllo sulla propria vita privata. Non esiste una correlazione scientifica robusta che leghi il PTSD al comportamento tipico dei killer seriali o degli sterminatori di massa. Nel caso di Elkins, la violenza è stata concentrata in un unico evento catastrofico contro il proprio sangue, un pattern tipico del familicidio.

Resta lo sconcerto per il fatto che le sue vittime siano tutte giovanissimi e che ci siano anche figli e nipoti. Come si può spiegare?

“La letteratura psicologica definisce l’estensione del sé (extension of self) come un fenomeno in cui chi mette in atto un comportamento di questo tipo non percepisce i figli come individui autonomi, ma come parti di sé stesso o della partner. L’imminenza della separazione avrebbe trasformato l’omicidio dei figli in una vendetta estrema contro la moglie e in una brutale riaffermazione di potere. In questa visione distorta, distruggere la propria prole significherebbe esercitare un dominio assoluto e cancellare l’evidenza di un fallimento familiare che, non essendo più sotto il controllo del padre, deve sparire per non essere mostrato al mondo. L’inclusione di un nipote tra le vittime suggerirebbe un’estensione del target dal nucleo nucleare a quello allargato, interpretando la violenza come un attacco al sistema di supporto della partner, o come un annientamento totale della discendenza associata alla sua attuale realtà familiare. La scelta di agire mentre le vittime dormivano e di sparare alla testa indicherebbe un’intenzionalità distruttiva assoluta e una volontà di eliminare ogni possibilità di sopravvivenza, eliminando anche i testimoni oculari”.

È possibile, infine, prevede comportamenti a rischio come questi, ci sono segnali o campanelli d’allarme riconoscibili?

“L’escalation verso la violenza non è mai figlia di un singolo evento, ma di una ‘tempesta perfetta’ in cui i segnali esterni, come separazioni imminenti o stress cronico, si intrecciano fatalmente a una vulnerabilità profonda. Tuttavia, i fattori sociali e storici sono solo una parte del quadro: è indispensabile integrare l’analisi con una rigorosa valutazione delle condizioni psicologiche e psichiatriche del soggetto. Senza indagare tratti di personalità, patologie latenti o deliri, non potremo mai comprendere appieno come il disagio interiore si trasformi in furia distruttiva; la tragedia, infatti, si consuma nel punto esatto in cui la pressione ambientale incontra un equilibrio mentale già gravemente compromesso”.