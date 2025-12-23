Dalla Russia video di Natale che prende in giro l'Europa con von der Leyen e Zelensky, "tutta colpa di Putin"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dalla Russia arriva lo sfottò per l’Europa: in un video sul Natale sono presenti Volodymyr Zelensky, Ursula Von Der Leyen e un famiglia-tipo europea. “Tutta colpa di Putin” è lo slogan ricorrente dello spot. Lo zar russo diventa lo spauracchio dietro il quale – questo viene veicolato nel messaggio – si nascondono tutti i problemi dell’Europa, siano questi le bollette o gli investimenti per le armi. L’iniziativa arriva da Russia Today.

Lo sfottò della Russia per l’Europa

L’Europa è tra due fuochi. Da una parte gli Stati Uniti ne chiedono la cancellazione, dall’altra la Russia la sbeffeggia in uno spot a tema natalizio.

La nuova mossa arriva da Russia Today, che sui suoi canali ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale prendersi gioco delle numerose iniziative dell’Unione Europea contro il leader russo.

Nel video vediamo una famiglia-tipo europea alle prese con la celebrazione del Natale. “I migranti si sono accampati sotto il tuo albero di Natale? Ovviamente è colpa di Putin”: inizia così lo sfottò.

Ancora, è “colpa di Putin” se le bollette dell’energia elettrica sono diventate troppo care, e sempre al Cremlino vengono attribuite le responsabilità per i costi del pasto natalizio e delle spese pubbliche per le armi.

Il ruolo di Zelensky e Von Der Leyen

Nel filmato non mancano i riferimenti al leader ucraino Volodymyr Zelensky e a Ursula von der Leyen. Il primo veste i panni di Babbo Natale con i colori della bandiera dell’Ucraina, intento a rubare i doni ai bambini e a rimetterli nel sacco. “Babbo Natale ha derubato i tuoi bambini? La colpa è di Putin”, canta.

Ursula von der Leyen, nel video, è la guastafeste che beve un bicchiere di latte e canta: “Senti il fiato dei burocrati alle spalle? La colpa è di Putin”.

Il messaggio finale sul Natale

Alla fine del video la famiglia-tipo europea si ritrova con l’appartamento devastato, con i volti tristi e indignati. Quindi viene lanciato il messaggio finale: “Cari europei, continuate a credere a Babbo Natale!”.

Per il momento dalla politica italiana non arrivano commenti, ma non si esclude che i rappresentanti del governo possano esprimersi nelle prossime ore.