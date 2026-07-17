Dalla Sicilia al mare aperto, le rotte segrete delle tartarughe marine ora sono tracciate: video
Il Wwf monitora 80 nidi di tartarughe marine in Sicilia, grazie a trasmettitori Gps su esemplari nidificanti.
Due trasmettitori Gps sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova in Sicilia, nel siracusano. Con l’esemplare taggato lo scorso anno nel ragusano, salgono a tre gli individui di Caretta caretta dei quali i ricercatori Wwf sono in grado di seguire la rotta, grazie al progetto europeo Life Adapt. Secondo l’organizzazione ambientalista, proseguono le nidificazioni di tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi rettili marini: ad oggi sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari Wwf sull’isola.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.