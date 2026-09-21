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È stato eseguito un arresto per tentata rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale a Torino. Un cittadino marocchino di 25 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo essere stato individuato nel quartiere Barriera Milano. L’uomo è gravemente indiziato di aver aggredito un cinquantacinquenne lo scorso marzo, nel tentativo di sottrargli una collana d’oro, e di aver successivamente opposto violenta resistenza agli agenti intervenuti per l’arresto.

Le indagini e l’identificazione dell’autore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale al 18 marzo, quando in piazzetta Rubatto, nel capoluogo piemontese, un uomo di 25 anni di origine marocchina avrebbe aggredito un cinquantacinquenne con l’obiettivo di sottrargli la collana in oro che indossava. La vittima, però, ha reagito prontamente, riuscendo a impedire il furto del monile, ma riportando comunque delle lesioni a causa della violenza dell’aggressione. Dopo il tentativo fallito, l’aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto nel quartiere Barriera Milano

Le indagini, avviate dalla Squadra Mobile di Torino subito dopo i fatti, hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico del presunto autore. Nei giorni scorsi, il personale della Sezione Falchi ha individuato il soggetto destinatario del provvedimento restrittivo nel quartiere Barriera Milano. Durante l’esecuzione dell’arresto, il cittadino marocchino ha manifestato un comportamento particolarmente violento nei confronti degli operatori di polizia, opponendo resistenza, usando violenza e causando lesioni a un pubblico ufficiale. Uno degli agenti ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto non solo per la tentata rapina aggravata con lesioni, ma anche per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, l’Autorità Giudiziaria, valutando gli elementi raccolti dagli investigatori, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ha disposto la misura cautelare in carcere.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato particolare attenzione nel quartiere Barriera Milano, dove la presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata negli ultimi mesi per contrastare fenomeni di criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni operative, come la Squadra Mobile e la Sezione Falchi, per assicurare alla giustizia soggetti ritenuti pericolosi e responsabili di reati violenti.

IPA