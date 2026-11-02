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Due uomini sono stati arrestati perché ricercati con Mandati di Arresto Europei per truffa e tentato omicidio. I controlli della Polizia di Frontiera a Bardonecchia hanno permesso di individuare i due e dare esecuzione ai provvedimenti; il più giovane è stato fermato anche per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio.

Le ricerche e gli arresti a Bardonecchia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli operatori del Settore di Polizia di Frontiera di Bardonecchia hanno arrestato due soggetti che si erano sottratti alla detenzione. Entrambi risultavano destinatari di distinti Mandati di Arresto Europei, emessi dalle autorità giudiziarie per differenti ipotesi di reato. Gli interventi sono avvenuti nell’ambito dei controlli sul territorio, svolti anche per rintracciare persone ricercate e verificare l’esistenza di provvedimenti restrittivi a loro carico.

Le contestazioni al diciannovenne

Un cittadino rumeno di diciannove anni era ricercato nell’ambito di un procedimento per truffa. Secondo l’accusa, tra marzo e giugno 2026 avrebbe convinto dipendenti di alcune società a effettuare ricariche e trasferimenti di denaro, fingendosi un operatore di una società di transazioni e adducendo la necessità di verifiche tecniche. Le somme, pari a diverse migliaia di Lei, sarebbero transitate attraverso conti bancari e piattaforme di gioco online, prima di essere prelevate e trasferite.

Durante il controllo il giovane è stato trovato anche con una carta d’identità falsa. Per questo è stato arrestato in flagranza per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio, oltre che in esecuzione del mandato europeo.

La condanna per tentato omicidio

Il secondo arrestato, un ventenne, era ricercato per tentato omicidio. Secondo una sentenza rumena, il 15 aprile 2025 avrebbe colpito un uomo al lato sinistro del torace con un’arma da taglio, con l’intenzione di ucciderlo. La vittima è sopravvissuta per cause indipendenti dalla volontà dell’aggressore e ha riportato diverse lesioni, tra cui fratture costali e un piccolo pneumotorace. La prognosi è stata di 40 giorni.

Per quel fatto la sentenza ha stabilito una pena residua di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il mandato europeo, emesso il 4 agosto 2026, è finalizzato all’arresto e alla consegna del ventenne alle autorità rumene per l’esecuzione della pena.

Gli adempimenti giudiziari

I Mandati di Arresto Europei sono strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea, pensati per semplificare e accelerare la consegna delle persone ricercate, affinché siano sottoposte a procedimento penale o scontino una pena o una misura di sicurezza che comporti la privazione della libertà. L’individuazione dei due uomini ha consentito di eseguire i rispettivi provvedimenti e, secondo la Polizia, ha confermato il rilievo dei controlli nell’area transfrontaliera di competenza.

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