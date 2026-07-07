Dalla Trump Dance di Lukaku all'emoji del telefono, il Belgio schernisce Usa e Fifa dopo il caso Balogun

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il calcio non è mai soltanto calcio. Figurarsi se a ospitare i Mondiali sono poi gli Stati Uniti, invischiati nelle tensioni più cocenti del pianeta. E, ancora, figurarsi se dai Mondiali gli stessi Usa sono stati eliminati da uno di quei satelliti europei che l’amministrazione Trump vuole “punire” con riarmo, dazi e anti-diplomazia. Aggiungiamo a tutto questo l’ormai celebre caso Balogun, che continua a far discutere anche dopo il fischio finale di Belgio-Stati Uniti. Risultato: la netta vittoria per 4-1 dei Diavoli Rossi si è trasformata in un messaggio rivolto non solo agli avversari, ma anche allo stesso Trump e alla Fifa. Con tanto di “Trump Dance” intentata da Romelu Lukaku e sfottò sui social.

Perché il Belgio ha preso in giro Donald Trump dopo Usa-Belgio

Insomma, dalla “Trump Dance” imitata dall’attaccante del Napoli dopo il quarto gol al post pubblicato sui social dalla Federazione belga con la scritta “Overturn this” (“Ribaltate questa”) accompagnata dall’emoji del telefono, la formazione europea ha scelto l’ironia per lanciare una stoccata dopo giorni di proteste.

La polemica nasce dalla decisione della Fifa di annullare la giornata di squalifica inflitta a Folarin Balogun dopo l’espulsione rimediata nel turno precedente degli Usa contro la Bosnia-Erzegovina.

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva raccontato pubblicamente di aver telefonato al presidente della Fifa, Gianni Infantino, chiedendo una revisione del provvedimento disciplinare.

Successivamente il giudice sportivo indipendente aveva revocato la squalifica, consentendo all’attaccante degli Stati Uniti di disputare l’ottavo di finale contro il Belgio.

Respingendo accuse e critiche, la Federcalcio globale ha ribadito che la decisione è stata assunta autonomamente dall’organo disciplinare e non per effetto dell’intervento del presidente americano. Una ricostruzione che però ha alimentato forti polemiche in Belgio e nel resto del mondo.

La federazione belga aveva contestato apertamente la vicenda, giudicando incomprensibile la revoca della squalifica e annunciando iniziative formali contro la decisione.

Gli sfottò social del Belgio

Il campo ha poi offerto ai belgi l’occasione per rispondere con il risultato. Dopo il definitivo 4-1 firmato da Romelu Lukaku, l’attaccante ha festeggiato imitando la celebre “Trump Dance”, il balletto diventato uno dei marchi di fabbrica del presidente degli Stati Uniti durante i comizi elettorali.

Pochi minuti dopo è arrivato anche il messaggio pubblicato sull’account ufficiale dei Belgian Red Devils su X. “Overturn this”, cioè “Ribaltate questa”, accompagnato da due fotografie della festa belga e dall’emoji di un telefono.

Il riferimento è apparso immediato: una frecciata sia alla revoca della squalifica di Balogun sia alla telefonata rivendicata dallo stesso Trump con Gianni Infantino. Il post è diventato rapidamente virale, trasformando la vittoria del Belgio anche in un caso mediatico.

In un altro post su X, la Federazione belga ha punzecchiato gli americani su un’altra questione sensibile: l’espressione che identifica il “calcio” in inglese americano. “Si chiama football, non soccer”.

Balogun: “Ho solo accettato la decisione”

Al termine della partita, però, lo stesso Folarin Balogun ha cercato di allontanarsi dalla polemica.

L’attaccante del Monaco ha spiegato di aver accettato sia il cartellino rosso sia la successiva decisione della FIFA che gli ha permesso di tornare immediatamente in campo, sottolineando di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda.

Balogun ha inoltre raccontato di essersi recato negli spogliatoi del Belgio per congratularsi con il commissario tecnico Rudi Garcia e augurare buona fortuna ai Diavoli Rossi per il prosieguo del torneo.

Garcia ha confermato il colloquio, ribadendo che il giocatore americano non ha responsabilità nella controversia. “La polemica dei giorni scorsi non è colpa sua, lui non ha fatto niente di male“, ha dichiarato l’allenatore francese.

Non è la prima volta: i “precedenti” della Trump Dance

Quella vista dopo il gol di Lukaku non è decisamente la prima volta che la “Trump Dance” prorompe nel dibattito calcistico.

Già nei mesi scorsi Christian Pulisic aveva fatto discutere per un’esultanza ispirata allo stesso balletto, scatenando un acceso confronto tra tifosi e commentatori sul significato politico del gesto. Confronto alimentato da una più che presunta simpatia del calciatore nei confronti del presidente repubblicano.

La differenza, questa volta, è che il balletto di Lukaku è arrivato al termine della partita più controversa del Mondiale 2026, disputata pochi giorni dopo il caso Balogun e dopo le dichiarazioni con cui Trump aveva rivendicato il proprio intervento presso la FIFA.

Il tormentone della “maledizione Trump” nello sport

La sconfitta degli Stati Uniti ha alimentato anche un altro fenomeno diventato virale sui social: quello della cosiddetta “maledizione Trump”.

Negli ultimi mesi molti utenti hanno ironizzato sul fatto che diverse squadre o atleti sostenuti pubblicamente dal presidente americano abbiano poi subito sconfitte importanti.

Dopo l’eliminazione degli Usa dai Mondiali, il tema è tornato rapidamente tra le tendenze online, con migliaia di messaggi e post che hanno collegato il ko della Nazionale statunitense alla presunta “cattiva sorte” sportiva associata al presidente.