Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una discarica abusiva di circa 10.000 metri quadrati con rifiuti pericolosi è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri di Grazzanise, comune in provincia di Caserta. Nei controlli della Terra dei Fuochi, i militari dell’Arma hanno deferito un uomo di 48 anni per ipotesi di gestione illecita dei rifiuti.

Grazzanise: la scoperta durante i controlli

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Grazzanise hanno individuato l’area nella mattinata odierna, durante una serie di verifiche straordinarie sul territorio. La superficie, di circa 10.000 metri quadrati, era stata trasformata in una discarica abusiva, con materiali di scarto accumulati illegalmente.

Gli accertamenti hanno quantificato in circa 100 metri cubi i rifiuti abbandonati. Tra i materiali sono stati trovati scarti inerti provenienti da demolizioni edili, plastica, polistirolo, materiale bituminoso, pneumatici, carcasse e parti di autovetture, oltre a frammenti di amianto. Si tratta di rifiuti speciali e pericolosi, potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica.

Area sotto sequestro

Al termine delle verifiche, un uomo di 48 anni, residente nel Casertano, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato legate alla gestione illecita dei rifiuti. Il valore complessivo dell’area è stato stimato in circa 100.000 euro.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro l’intera superficie, impedendo che proseguissero le attività di deposito e sversamento. L’Autorità giudiziaria è stata informata dai militari della Stazione di Grazzanise.