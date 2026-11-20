Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per estorsione dopo aver sottratto uno smartphone e aver chiesto denaro per restituirlo. Il 31enne, cittadino straniero senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato fermato dalla Polizia in provincia di Varese, a Busto Arsizio, mentre minacciava la vittima e la fidanzata.

Busto Arsizio: il furto e la richiesta di denaro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è iniziata in un negozio di alimentari vicino al parco del Museo del Tessile. La vittima si trovava lì con la fidanzata quando l’uomo le ha sottratto il telefono. Per provare a recuperarlo, il proprietario ha chiamato il proprio numero usando il cellulare della compagna. Ha risposto il presunto autore del furto, che ha preteso 50 euro per restituire lo smartphone e ha fissato un incontro nel parco vicino, in un punto appartato.

L’intervento della Volante

All’appuntamento la vittima non si è presentata da sola: con la coppia c’era una Volante del Commissariato. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre, secondo la ricostruzione, intimidiva e minacciava i due per ottenere il denaro. Dopo essere stato colto sul fatto, ha opposto resistenza ai poliziotti, che lo hanno bloccato.

Arresto e provvedimenti

L’uomo, che aveva numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato per estorsione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli atti di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale di Busto Arsizio. Dopo il periodo in carcere, l’Ufficio Immigrazione della Questura avvierà nei suoi confronti la procedura amministrativa per l’espulsione dal territorio nazionale.