"Dammi 50 euro o il telefono non lo rivedi", arrestato pregiudicato fuori dall’ospedale di Frosinone

Un noto pluripregiudicato di Frosinone è stato arrestato per ricettazione e tentata estorsione nei confronti di un infermiere. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 24 maggio nei pressi dell’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, quando il pregiudicato ha richiesto denaro per restituire un telefono smarrito. L’intervento della Polizia ha portato all’arresto in flagranza di reato.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’infermiere aveva smarrito il telefono nel pronto soccorso e, nel tentativo di recuperarlo, ha ricevuto una richiesta di 50 euro per la restituzione. L’incontro per lo scambio è stato fissato nei pressi della chiesa del quartiere Selvapiana di Frosinone. La Polizia, dopo aver organizzato un servizio di osservazione, è intervenuta durante lo scambio, arrestando il 45enne pregiudicato.

Ulteriori arresti per spaccio

Nella giornata successiva, il 25 maggio, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un trentacinquenne frusinate per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina.

Controlli straordinari nel quartiere Selva Piana

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Selva Piana di Frosinone, sono state controllate 131 persone. Sei persone sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre 3 soggetti sono stati denunciati per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. Inoltre, sono stati emessi tre fogli di via obbligatori nei confronti di pregiudicati senza giustificato motivo nel quartiere.

È importante sottolineare che gli indagati sono attualmente solo indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata giudizialmente, in conformità al principio di presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA