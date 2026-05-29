Dan Greaney si candida alla Casa Bianca, chi è lo sceneggiatore dei Simpson che vuole diventare presidente Usa

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Negli Stati Uniti lo chiamano “il profeta”. Un appellativo decisamente meritato, visto che Dan Greaney ha predetto diversi eventi che si sono poi verificati. In primis l’elezione di Donald Trump a presidente americano, in un modo che molti di noi hanno visto senza magari saperlo: inserendo questa previsione in un episodio de I Simpson. Greaney è infatti lo sceneggiatore della serie animata più famosa d’America che scrisse la celebre puntata in cui compare il tycoon. E che ora, per un bizzoso gioco del destino, si vuole candidare alla Casa Bianca per le elezioni del 2028.

Dalla profezia alla politica, Dan Greaney scende in campo

Con una mossa da sceneggiatore consumato, Dan Greaney ha annunciato con clamore la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, descrivendosi come un repubblicano progressista “nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt“.

La sfida politica a Trump è dunque totale, all’interno del suo stesso partito. Anche la retorica tradisce l’opposizione alla linea del tycoon, ormai invisa ad ampie porzioni dello spettro repubblicano. “Se vincerò le elezioni, risolleverò le sorti dell’America”, afferma lo sceneggiatore.

Greaney non ha puntato soltanto sul colpo di scena, ma anche sullo stile. E lo ha fatto appellandosi al tono semi-serio tipico anche dei Simpson, annunciando la propria candidatura con indosso una barba grigia alla Nostradamus in un video in cui attacca anche i Democratici, oltre all’amministrazione Trump e i miliardari.

“Trump, Vance, i miliardari, gli arrivisti e i codardi di entrambi i partiti hanno voltato le spalle agli Stati Uniti”, dichiara nel filmato divenuto virale sui social in terra statunitense. “Per loro contano i soldi, il potere e la sicurezza, ma non per voi”.

Il programma di Greaney è riassunto in calce nel finale del video, in cui si sbarazza di barba e tunica da profeta e dice: “Al diavolo, posso fare il politico. Mi candido alla presidenza. Il mio programma: l’America per tutti. Facciamolo”.

Chi è Dan Greaney, autore anche di “The Office” e “Borat”

Greaney, originario del Massachusetts e laureato presso la prestigiosissima Università di Harvard, non ha soltanto I Simpson nel proprio curriculum. È stato autore anche della serie tv The Office e del film Borat.

La sua fama è tuttavia indissolubilmente legata all’episodio della famiglia “gialla” intitolato Bart to the future e risalente al 2000. Per gli appassionati si tratta di una puntata molto nota, in cui Lisa si candida alla Casa Bianca per rimediare ai danni causati da una presidenza Trump allora soltanto ipotetica. E poi, come sappiamo, divenuta realtà.

All’epoca, Greaney definì quell’episodio “un monito per l’America”, in cui la presidenza di Donald Trump “sembrava semplicemente l’ultima tappa logica prima di toccare il fondo“.

Lo sceneggiatore sostiene posizioni lontane dalla fazione più tradizionalista dei Repubblicani, come l’assistenza sanitaria universale e il Green New Deal progressista. Greaney ha iniziato a intensificare il proprio impegno politico nel 2025 poiché, in pieno stile Simpson, ha avuto una “premonizione” su un imminente collasso politico americano.

Verso le elezioni presidenziali del 2028: chi sono i candidati

Al momento sono pochissimi i candidati che si sono annunciati per il ciclo elettorale del 2028. In tal senso è probabile che Greaney ora ottenga maggiore visibilità prima che i pesi massimi della politica si uniscano alla corsa alla Casa Bianca.

Il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono stati oggetto di speculazioni sulla candidatura presidenziale in seno ai Repubblicani, mentre figure come l’ex vicepresidente Kamala Harris e il governatore Gavin Newsom sono state accostate alla candidatura democratica.

Greaney lascia intendere di sapere già come si concluderà la sua campagna, che ha definito come un “rifiuto di accettare i consigli della disperazione”. Con una chiosa degna del personaggio: “Quanto a quello che succederà dopom non ci resta che aspettare e vedere. Almeno voi lo farete. Io in realtà so già come andrà a finire“.