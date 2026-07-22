Daniel Amar Siad trovato morto in casa a Colombes in Francia, si sospetta reclutasse modelle per Epstein

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Daniel Amar Siad, coinvolto nel caso Epstein, è stato trovato morto nella sua casa di Colombes, in Francia. Il decesso sarebbe avvenuto lunedì, forse a causa di un arresto cardiaco, ma la procura ha aperto un’inchiesta. Siad, 69 anni, era finito nell’indagine su Epstein dopo la denuncia presentata da 5 donne. Secondo gli inquirenti, avrebbe reclutato giovani ragazze per Epstein e i suoi collaboratori.

Caso Epstein, il ruolo di Daniel Amar Siad

Daniel Amar Siad ha sempre respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Il suo nome compare oltre duemila volte negli Epstein Files, che contengono tutti i documenti relativi all’indagine sul finanziere morto nel 2019 e indagato per traffico sessuale di minorenni.

Il 69enne di origine algerina, in base ai riscontri degli inquirenti, avrebbe svolto il ruolo di intermediario per procacciare giovani donne per Epstein o per l’agenzia di modelle MC2 di Jean-Luc Brunel, morto in prigione nel 2022.

ANSA

Il 69enne Daniel Amar Siad trovato morto a Colombes, in Francia

Il 69enne Daniel Amar Siad è stato trovato morto a Colombes, in Francia, alle porte di Parigi, nell’abitazione in cui viveva insieme a una donna più giovane, che ha trovato il corpo e ha chiamato i soccorsi.

Secondo quanto riportato dai media francesi, gli inquirenti non avrebbero trovato elementi che possano ricondurre a un suicidio o a una morte violenta. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella della morte per cause naturali – nello specifico un arresto cardiaco – anche se le autorità hanno disposto ulteriori accertamenti. Siad si aggiunge alla lista di persone coinvolte nello scandalo Epstein e decedute, incluso ovviamente lo stesso finanziere morto in carcere nel 2019.

Per la giustizia francese ora sarà più complicato ricostruire la rete di Epstein a Parigi, dove trascorreva buona parte dell’anno.

L’attività di intermediario per Epstein e Brunel in diversi paesi

Numerose mail attribuite dagli inquirenti a Daniel Amar Siad dimostrerebbero l’invio a Jeffrey Epstein fotografie, video, misure e profili di giovani donne che aveva individuato in vari paesi. Inoltre, si sarebbe offerto di organizzare incontri e viaggi per l’imprenditore.

Nel luglio 2014, Daniel Siad paragonava il suo lavoro a quello di un pescatore, con giornate ricche di catture e altre infruttuose. I messaggi citati dal Guardian rivelerebbero la sua attività di reclutamento in Svezia, Slovacchia, Francia, Russia e Cina.

Le attività di Siad si estendevano tra Europa, Nord Africa e Cuba, dove sfruttava concorsi e agenzie di modelle per individuare candidate da proporre a Epstein e a Jean-Luc Brunel, fondatore dell’agenzia MC2.