Daniel Congré ha tentato il suicidio accoltellandosi al cuore, ex calciatore trovato svenuto in casa

Daniel Congré, l’ex calciatore del Montpellier, è stato trovato gravemente ferito nella sua casa a Pérols (Hérault). La procura riferisce che si è trattato di “un tentativo di suicidio“. La vicenda è accaduta il 9 giugno.

Il tentato suicidio di Daniel Congré

Il 9 giugno l’ex difensore centrale è stato trovato privo di sensi e con una forte perdita di sangue, a causa di una ferita da coltello vicino al cuore.

Il quarantenne, ex giocatore di Ligue 1, diventato in questa stagione coordinatore sportivo dell’Olympique Lione, è stato trasportato all’ospedale universitario di Montpellier, secondo quanto riportato da Midi Libre.

Le sue condizioni si sarebbero stabilizzate.

Le indagini della polizia

Il 9 giugno Congré è stato trovato gravemente ferito in casa intorno alle 19.00.

Sul caso la polizia giudiziaria locale ha aperto un’indagine per accertare le circostanze dell’incidente, ma la procura di Montpellier ha confermato che si tratta di un tentativo di suicidio.

Non sono ancora chiare le circostanze in cui sia avvenuto il tentativo di suicidio, la ferita che l’ex giocatore ha all’altezza del cuore sarebbe stata provocata da un taglio che si sarebbe inflitto da solo.

Chi è Daniel Congré

Nato a Tolosa, in Francia, è cresciuto nel Toulouse Football Club.

Daniel Congré ha giocato per la sua ex squadra dal 2004 al 2012, per poi approdare al Montpellier, dove ha disputato oltre 300 partite dal 2012 al 2021, divenendone anche il capitano.

Si è ritirato dal calcio giocato a maggio 2024, lo scorso ottobre è stato ingaggiato dall’Olympique Lyonnais come coordinatore sportivo.