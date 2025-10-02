Daniel Frasnelli in arte Dj Narfos morto a 25 anni, era stato ricoverato in ospedale da poco

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È morto Daniel Frasnelli, Dj techno e rapper conosciuto a livello internazionale con i nomi d’arte di Narfos e Sarfon. Frasnelli, originario di Renon, comune della provincia di Bolzano in Trentino-Alto Adige, aveva 25 anni e da diverse settimane si trovava ricoverato in ospedale.

Daniel Frasnelli morto a 25 anni

Il quotidiano altoatesino Stol.it riporta che Daniel Frasnelli, nelle scorse settimane, era stato ricoverato in ospedale.

Il giovane è morto nella giornata del 2 ottobre. L’esatta causa del decesso è ancora da chiarirsi.

Frasnelli, 25 anni, era nato a Renon, piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

In passato aveva sofferto di depressione, di cui aveva parlato apertamente: “Mi piace esprimermi come artista, essere aperto e contribuire alla mancanza, da tempo attesa, della rimozione dei tabù su certi argomenti”.

Chi era Dj Narfos

Daniel Frasnelli era un Dj, producer e autore di brani rapper. Aveva iniziato a dedicarsi alla musica fin da bambino. A soli 16 anni aveva iniziato a esibirsi come dj nei locali del Sud Tirol.

Nel 2019 il primo successo nazionale con la pubblicazione dell’EP 2 Loutr – 1 Soul, il cui singolo Breaking News superò i 30 milioni di ascolti su Spotify.

Narfos, anche noto con lo pseudonimo di Sarfon, ha suonato in giro per l’Europa tra Spagna, Francia, Austria, Germania e Inghilterra.

Tra i suoi brani più famosi Wert Schun Gian, Olmo e Polkaholica, con 16 milioni di ascolti in streaming.

Il ricordo della sindaca di Renon

Il mondo della musica piange il suo giovane esponente, così come l’intera comunità di Renon.

“Era un artista emergente a cui non piaceva essere etichettato” ricorda Julia Fulterer, sindaca di Renon.

Intervistata dalla testata Stol, la prima cittadina afferma: “È triste quando muore una persona così giovane. Aveva ancora molti progetti in mente”.

A seguito della notizia della sua morte, sono in migliaia i fan da tutto il mondo che, sui social, stanno testimoniando affetto e vicinanza alla famiglia Frasnelli.

“Chi ti conosceva davvero sa che eri un’anima gentile e amorevole! – scrive il musicista Berise – Hai plasmato la scena musicale. Avresti meritato molto di più. La tua eredità vivrà per sempre”.