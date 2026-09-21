Daniel Maldini e l'incidente, nessuna droga nel sangue del calciatore dopo i test: "Sotto limite di cut-off"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli esami tossicologici condotti dall’ospedale Niguarda hanno confermato l’assenza di droga nel sangue di Daniel Maldini a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Milano. I test ematici hanno registrato valori al di sotto del limite di cut-off, smentendo la positività emersa dal primo pre-test salivare eseguito dalla Polizia locale. Confermata la contestazione per guida in stato di ebbrezza.

Gli esiti del droga test in ospedale per Daniel Maldini

I risultati degli esami tossicologici eseguiti presso l’ospedale Niguarda di Milano hanno escluso l’uso di sostanze stupefacenti da parte del calciatore Daniel Maldini.

I campioni ematici prelevati all’attaccante del Cagliari a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Milano nella notte tra il 12 e il 13 settembre hanno mostrato concentrazioni “al di sotto del limite di cut off”.

ANSA

Gli accertamenti della Polizia locale, inoltrati alla Procura, hanno stabilito che gli esiti “non sono compatibili” con una guida in stato di alterazione psicofisica dovuta a sostanze illecite. Il responso dell’analisi di laboratorio giunto a dieci giorni dai fatti smentisce del tutto le prime indicazioni del pre-test salivare.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle ore 5 del mattino all’incrocio tra via Tolentino e via Caracciolo. Alla guida di una Porsche Carrera 4 con tre passeggeri a bordo, il calciatore si è immesso nella carreggiata senza dare la precedenza a una Golf che sopraggiungeva da sinistra.

Nella collisione è rimasto danneggiato anche un terzo veicolo in sosta e cinque persone hanno riportato lievi ferite. Dai controlli effettuati sul posto, Maldini è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 0,91 milligrammi per litro nella prima prova e di 0,89 nella seconda, a fronte del limite di legge stabilito a 0,50 mg/l.

Per il venticinquenne sono scattati la sospensione della patente e la segnalazione per guida in stato di ebbrezza.

Che cos’è il cut-off

L’analisi del sangue effettuata in ospedale costituisce l’unico accertamento dotato di valore legale, superando l’esito orientativo del pre-test salivare eseguito su strada. In campo tossicologico, il limite di cut-off indica la soglia di concentrazione stabilita convenzionalmente al di sotto della quale il campione deve essere considerato negativo a tutti gli effetti.

Già nei giorni successivi all’evento, la difesa del giocatore aveva respinto le ricostruzioni sull’assunzione di sostanze. L’avvocato Danilo Buongiorno aveva infatti precisato: “Le notizie diffuse in questi giorni attinenti risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento e anzi gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi”.

“Gli esami tossicologici effettuati stamattina da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, ove lo stesso risulta appartenere, hanno dato infatti esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente in capo allo stesso” ha poi concluso il legale.

Oltre alle smentite legali, il giocatore ha risposto sul campo tornando subito a disposizione del Cagliari e decidendo con un gol la gara contro l’Udinese. A difenderlo ci ha pensato anche il tecnico Fabio Pisacane: “Il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo. Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi”.