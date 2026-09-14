Daniel Maldini non ci sta e dopo l'incidente pubblica gli esami tossicologici negativi sui social

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini, figlio dell’ex capitano del Milan Paolo, dopo il giorno libero trascorso a Milano, durante il quale è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’alba di domenica mentre era al volante della sua Porsche Carrera, è tornato ad allenarsi. Non solo: è anche tornato attivo sui social, dove ha mostrato i risultati del referto ufficiale dei test tossicologici. Tutti negativi. Invece è risultato positivo all’alcoltest, circostanza che ha fatto immediatamente scattare il ritiro della patente.

Daniel Maldini dopo l’incidente mostra il referto ufficiale dei test tossicologici

L’incidente si è verificato all’alba di domenica. Sulla Porsche Carrera, oltre a Maldini, viaggiavano due ragazzi. Lo scontro è avvenuto con una Golf con a bordo due persone. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore non avrebbe rispettato una precedenza.

Il figlio di Paolo Maldini, dopo una serie di accertamenti rapidi all’ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso. Dopo che è risultato positivo al test all’etilometro, c’è chi ha ipotizzato che la sera dell’incidente avrebbe anche fatto uso di sostanze stupefacenti.

ANSA

Per mettere a tacere le voci, il giovane ha pubblicato su Instagram l’esito degli esami a cui si è sottoposto lungo la mattinata di lunedì a Cagliari. Dai risultati emerge che non ha fatto uso di alcun tipo di droghe.

In particolare, come si nota dal documento pubblicato dal 24enne, il test ha verificato se avesse assunto amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina. Accanto a ogni sostanza presente nell’elenco e cercata dal laboratorio, cui si appoggia per le sue analisi il Cagliari, si legge “assente”.

La nota del Cagliari

Che Maldini non avesse ingerito sostanze stupefacenti lo aveva già anticipato la società rossoblù tramite una nota in cui spiegava che Maldini era “stato sottoposto a controlli tossicologici” e che “tutti i test effettuati hanno dato esito negativo”.

Nel frattempo chi indaga a Milano sull’incidente invita alla calma. “Ci vorranno almeno 15 giorni per gli esiti di conferma”, ha riferito la Polizia Locale, come riportato da Fanpage.it.

La patente ritirata e le parole del suo agente

Il tasso alcolemico alto riscontrato al momento dell’incidente a Daniel Maldini è stato 0,91 g/l nella prima prova e 0,89 nella seconda. Ciò significa che gli verrà ritirata la patente per un lasso di tempo che va da 6 mesi a un anno.

A commentare la vicenda è stato anche l’agente del giocatore Giuseppe Riso: “Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza ma ci sono ca**ate e ca**ate. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoli che si fanno”.