Daniel Naroditsky morto improvvisamente 29 anni, il Grande Maestro Usa degli scacchi era tra i più talentuosi

Daniel Naroditsky è morto improvvisamente a soli 29 anni. A confermare la notizia sono il Charlotte Chess Center e la Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE). Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Giocatore e influencer, era diventato Grande Maestro degli scacchi a soli 18 anni.

La morte di Daniel Naroditsky

Sul profilo X di Charlotte Chess Center è stata pubblicata una foto di Daniel Naroditsky con l’annuncio che “la famiglia Naroditsky condivide la triste notizia dell’inaspettata scomparsa di Daniel“.

“Daniel era un talentuoso giocatore di scacchi, un insegnante e un membro amato della comunità scacchistica. Chiediamo il rispetto della privacy in questo momento di dolore per la famiglia”, si legge ancora nel post.

Daniel Naroditsky dopo la vittoria del Campionato Mondiale Giovanile Under 12

La notizia su X ha ricevuto in poche ore oltre tre milioni di visualizzazioni.

Chi era Daniel Naroditsky

Nato il 9 novembre 1995 a San Mateo, in California, il campione stava per compiere 30 anni. Giocatore di scacchi fin da bambino e prodigio di questo gioco, nel 2007 ha vinto il Campionato Mondiale Giovanile Under 12 e ha raggiunto il punteggio FIDE massimo di 2647.

A soli 14 anni, ha pubblicato il suo primo libro sugli scacchi e in seguito ha studiato storia alla Stanford University, una delle istituzioni accademiche più prestigiose del Paese.

Soprannominato “Danya”, nel 2013 ha ottenuto il titolo di “Gran Maestro” quando aveva appena 18 anni.

Influencer degli scacchi e tra gli streamer più noti

Come riporta Sky Sport, Daniel si è sempre classificato tra i primi 150 giocatori al mondo, tra le sue imprese più famose si ricorda la straordinaria vittoria sull’allora numero 2 al mondo Fabiano Caruana al Campionato degli Stati Uniti del 2021.

Naroditsky era noto anche per la sua vivace presenza nel mondo degli scacchi online e come popolare creatore di contenuti su piattaforme come YouTube, dove ha accumulato centinaia di migliaia di iscritti.

I suoi video didattici, le sue ‘”speedrun” e i suoi commenti in diretta lo hanno reso uno degli streamer di scacchi più influenti della sua generazione.

L’accusa di barare e la difesa di un collega

Nel 2024, Naroditsky è stato accusato dall’ex campione del mondo Vladimir Kramnik di barare nelle partite blitz online.

In difesa di “Danya” si spese il collega, Grande Maestro e creatore di contenuti Hikaru Nakamura sostenendo pubblicamente l’integrità e il notevole contributo al gioco degli scacchi del campione californiano.

Le origini e il successo sui social

Figlio di immigrati ebrei provenienti dall’ex Unione Sovietica, Daniel era uno streamer e un divulgatore molto appassionato con quasi 500.000 iscritti su YouTube e 350.000 su Twitch.

Commentatore e autore di rubriche per il New York Times, si era distinto anche nel gioco lampo, raggiungendo il 18º posto mondiale nella specialità.

Ha scritto due libri sugli scacchi, la sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo degli estimatori del gioco, dove era ammirato tanto per il suo genio sulla scacchiera quanto per la sua umanità e passione per la divulgazione.