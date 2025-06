Daniel Nilsson di Avanti un altro arrestato a Cervinia, maltrattamenti alla fidanzata figlia dell'ambasciatore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Daniel Nilsson, fotomodello famoso per “Avanti un altro”, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata. La donna, figlia dell’ambasciatore di San Marino Fabrizio Colaceci, sarebbe stata aggredita in strada a Cervinia.

Daniel Nilsson arrestato

Il “bonus” di “Avanti un altro”, Daniel Nilsson, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamento. Il fotomodello si trova in una camera di sicurezza in attesa dell’udienza con il giudice che confermerà il fermo.

L’aggressione ai danni della fidanzata è avvenuta in strada sabato 28 giugno a Cervinia. A testimoniare l’accaduto non solo la donna, ma anche diversi passanti. Da qui le manette.

Daniel Nilsson ad “Avanti un altro”

Secondo il racconto dei presenti, tra i due sarebbe scattata una lite per un motivo sconosciuto. La violenza dello scontro, divenuto fisico, ha spinto i passanti a chiamare il numero di emergenza.

I maltrattamenti

La fidanzata del vip 45enne, un ex giocatore di hockey dal fisico massiccio, ha raccontato ai carabinieri che quella avvenuta in pubblico non era la prima aggressione.

Dopo un lungo confronto, la figlia dell’ambasciatore di San Marino Fabrizio Colaceci si è aperta e ha raccontato diversi episodi. Saranno necessari, ai fini della convalida e all’inizio del processo, ulteriori accertamenti sulla dinamica di coppia e sulle violenze subite.

Chi è Daniel Nilsson

Nilsson è divenuto noto in Italia per essere il “bonus” del quiz show “Avanti un altro”, ma ha alle spalle una carriera diversificata. Da giovane ha giocato a hockey su ghiaccio, fino a un infortunio.

Si è laureato in Economia, per poi trasferirsi in Australia e iniziare una carriera nella moda. Ha sfilato per diversi brand, prima di arrivare a Milano ed essere scelto per il ruolo in “Avanti un altro” su Canale 5. Negli anni ha anche recitato in diverse serie TV e film e ha partecipato a “Ballando con le stelle”.

Chi è Fabrizio Colaceci

Della giovane aggredita si conosce poco, ma sappiamo che è la figlia di Fabrizio Colaceci. L’attuale ambasciatore di San Marino è nato a Colleferro e si è laureato a Roma nel 1985 in carriera diplomatica.

Ha prestato servizio in enti pubblici, fino a essere assegnato al Consolato di Chambery come reggente e poi console. Ha lavorato presso l’ambasciata a Tel Aviv e all’Ufficio ONU.

Dal 2013 è stato destinato alla rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE e si è occupato dei cittadini nel post-Brexit. Dal 2023 è ambasciatore d’Italia a San Marino.