Daniel Noboa ha vinto le elezioni presidenziali in Ecuador, ma la sinistra di Luisa Gonzalez parla di frode

Le elezioni presidenziali in Ecuador vinte dall’attuale presidente del Paese Daniel Noboa sono diventate un caso, dopo che la sinistra di Luisa Gonzalez ha contestato i risultati, parlando apertamente di “frode grottesca” e di “dittatura“. Noboa ha già festeggiato una vittoria definita “storica”, ma è stato chiesto il riconteggio dei voti.

Chi ha vinto le elezioni presidenziali in Ecuador

Le elezioni presidenziali in Ecuador sono state vinte dall’attuale presidente del Paese Daniel Noboa, che ha ottenuto il 56% dei voti complessivi.

La candidata di sinistra Luisa González, invece, si è fermata al 44%.

L’accusa di frode per le elezioni in Ecuador dopo la vittoria di Noboa

L’opposizione ha parlato di “frode grottesca” e di “dittatura” in merito ai risultati delle elezioni presidenziali in Ecuador e chiesto il riconteggio dei voti. Luisa Gonzalez ha ricordato: “Circa 11 sondaggi ci davano vincenti, così come un exit poll”.

Il risultato elettorale ha sancito la terza sconfitta consecutiva per il partito di Rafael Correa, il capo di Stato più influente dell’Ecuador in questo secolo.

Daniel Noboa ha definito “storica” la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Ecuador e ha così replicato alle accuse lanciate dall’opposizione: “Trovo imbarazzante che, con una differenza di 12 punti, mettano in discussione la volontà degli elettori. Gli ecuadoriani si sono già espressi, adesso dobbiamo metterci al lavoro”.

Chi è Daniel Noboa che ha vinto le elezioni in Ecuador

Daniel Noboa, figlio di una delle famiglie imprenditoriali più importanti dell’Ecuador (attiva nel campo dell’esportazione delle banane), era stato eletto a sorpresa per il suo primo mandato nel 2023, a soli 36 anni. È stato il presidente più giovane della storia del Paese.

Noboa ha realizzato il sogno di suo padre, Álvaro, che si era candidato in ben cinque occasioni alla presidenza del Paese, perdendo tutte le volte. Il figlio, invece, ha vinto al suo primo tentativo in qualità di leader del partito neoliberista di destra Acción Democrática Nacional (nonostante lui si fosse definito di centrosinistra).

La popolarità del primo governo Noboa ha vissuto alti e bassi, ma il presidente è riuscito a mantenere abbastanza concesso grazie al cosiddetto “Plan Fénix”, il suo piano per combattere il narcotraffico che ha proposto come unica soluzione quella di militarizzare il Paese e di dare un potere quasi illimitato alle forze dell’ordine.

Daniel Noboa ha sempre rivendicato i successi della sua lotta al narcotraffico, ma il 2024 è risultato essere l’anno più violento nella storia dell’Ecuador, con più di 2.200 omicidi e un aumento del 35% per quanto riguarda le estorsioni e i sequestri.