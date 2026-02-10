Daniela De Vita, da 'Un posto al sole' al cinema: “Partire da sotto zero ma con il coraggio dei sogni”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che nascono con una base solida: affetti stabili, supporto economico, reti di contatto. E poi ci sono quelle che, come Daniela De Vita, devono inventarsi tutto da capo. Anzi, da sotto zero, come dice lei. Senza scorciatoie, senza garanzie. Solo con un desiderio feroce e una fiducia che, pur vacillando a volte, non si è mai spenta del tutto. Daniela De Vita, la Stella di Un posto al sole, non si racconta con l’ambizione di risultare esemplare, ma con il bisogno di dire la verità: quella di una bambina cresciuta in un contesto fragile, che ha cercato di colmare i vuoti scrivendo lettere, salendo sul palco, cercando uno sguardo che la vedesse davvero. Non per farsi notare, ma per esistere pienamente. Oggi Daniela De Vita è un’attrice che si muove tra cinema indipendente e televisione, ma prima ancora è una donna che ha fatto pace con il suo passato e con le sue paure. Ha imparato che la libertà non è uno stato fisso: è un lavoro quotidiano. E che l’amore, se arriva, deve camminare accanto alla sua passione e non ostacolarla. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Daniela De Vita parla di famiglia, di fede, del corpo a corpo con la solitudine, delle cadute, delle notti passate a piangere in silenzio. E di quanto sia importante, nonostante tutto, continuare a sognare. Ma sognare bene: con lucidità, con fatica, con presenza. Perché la verità è che non basta desiderare qualcosa. Bisogna volerlo davvero. E dimostrarlo. A se stessi, prima di tutto.

Daniela, a che punto è del suo percorso professionale?

“All’inizio. Perché solo adesso sto muovendo i primi passi in ciò che desidero davvero. Faccio questo mestiere da anni: ho avuto piccole parti, ruoli più importanti, anche da protagonista in film indipendenti… Ma ora sta per uscire un film in cui sono protagonista, Malavia, prodotto da Matteo Garrone. È comunque un film indipendente, ma con una produzione di questo livello cambia tutto: i progetti assumono un altro peso, entrano in gioco nomi più noti. Per questo dico che sono all’inizio: sento che questa è davvero la prima tappa di un percorso più ampio. Ho ancora tanti progetti in mente, molti sogni da realizzare. Questo è solo un piccolo passo”.

E Stella, il personaggio che interpreta nella soap Un posto al sole, l’ha resa un viso anche familiare. Cosa l’ha colpita di lei?

“Mi ha colpita il contesto da cui proviene: è un personaggio molto distante da quelli che ho interpretato finora. È sfacciata, non ha paura di nulla, fa rapine con lo zio. Ma allo stesso tempo è molto sola, piena di ombre e sofferenze. Non ha i genitori, vive con il fratello e lo zio, entrambi un po’ sbandati. Insieme formano una specie di famiglia che cerca di arrangiarsi come può, in una quotidianità segnata dal crimine, che per loro è quasi normale. Per chi nasce in certi ambienti, non è così assurdo come può sembrare a noi. Anzi, c’è quasi una forma di vanto, di adrenalina. Si sentono forti, ‘tosti’, anche se vivono costantemente nel rischio. Mi piace anche il suo lato sentimentale: Stella si innamora di Edoardo. Anche se è evidente che quella relazione non ha futuro… Mi attraggono molto i personaggi pieni di ombre, come Edoardo. È uno che soffre, che ha lati oscuri. E lavorare su questa relazione è stato bellissimo: m sono immersa completamente nel personaggio. Anche esteticamente hanno fatto un grande lavoro: trucco, costumi, colori… senza mai perdere autenticità. Non mi hanno resa la solita ‘camorrista’ stereotipata, con leopardato e rossetto acceso. Hanno costruito uno stile coerente, più vero. C’è chi dice che appaio volgare, ma secondo me potrei esserlo ancora di più. Basta guardare certe donne della malavita per strada: quelle sì che sono volgari. Stella, in confronto, è persino contenuta. Per me è fondamentale restituire la verità di chi interpreto. Voglio raccontare persone vere, non caricature”.

Ha parlato di “ombre e sofferenze”. Lei, nella sua vita, ne ha?

“È una domanda bellissima che apre uno squarcio enorme. Di ombre ne ho tante. Cerco di tenerle nascoste, ma ci sono. Vengo da una famiglia complicata. I miei genitori si sono separati alla mia nascita, e sono cresciuta con mia nonna. Mia madre ha dovuto fare da madre e da padre. Io e mio fratello siamo cresciuti praticamente da soli. Mia nonna era anziana e non poteva seguirci come avrebbe fatto una persona più giovane. Oggi noto che c’è molta più attenzione verso i bambini. Con le mie nipotine, per esempio, vedo una cura che allora, almeno nel contesto in cui vivevo, mancava. Da bambina uscivo da sola al parco. Con mia nipote, invece, avrei paura a lasciarla andare. Forse in un parco privato, ma comunque oggi si è più prudenti. Quando da piccoli mancano certe attenzioni, te ne accorgi solo crescendo. Un genitore può volerti bene, ma se deve pensare prima di tutto a sfamarti, la carezza diventa il piatto di pasta che ti mette in tavola. Il dolore che mi porto dentro nasce proprio da questo: non essermi sentita vista abbastanza. E da lì ha origine anche il bisogno di fare l’attrice. Non per essere vista da mia madre o da mio padre, ma dal mondo intero, per essere riconosciuta da tutti.

Si sentiva “diversa”?

“Da bambini, tutto si amplifica. Anche se non ti manca nulla di essenziale, senti comunque dei vuoti. E andando avanti con l’età, quando ti rendi conto che altre famiglie hanno un equilibrio diverso (una madre e un padre insieme, un clima più stabile) capisci quanto il tuo percorso sia stato diverso. Non soffrivo da bambina. Mi piaceva andare a casa delle amiche, osservare le loro famiglie. Ma poi, crescendo, arriva il momento in cui ti chiedi: ‘Che cosa mi è successo? Da dove vengo? Perché sono fatta così?’. E quelle domande io me le sono fatte”.

Quando ha iniziato a porsi le domande?

“Fin da piccola, sentivo il bisogno di esprimermi. Scrivevo molto: lettere a mio padre, pagine di diario… Ma è da adolescente che ho iniziato davvero a farmi delle domande più profonde. Poi, intorno ai 19 anni, ho cominciato a mettere dei punti fermi. A cercare di capire cosa fosse successo nella mia famiglia. Perché credo che siamo anche il frutto delle nostre radici. Il percorso lo scegliamo noi, ma l’origine conta. Volevo andare a fondo, comprendere. Col tempo, però, ho capito che non posso addentrarmi troppo in dinamiche che non ho creato io. Posso solo prendermi cura di me stessa. E questo è il mio compito”.

Ha recuperato il rapporto con suo padre?

“Sì. In realtà un legame con lui c’è sempre stato. Ma è diverso crescere con un genitore accanto ogni giorno rispetto a uno che è lontano. Tra me e mio padre c’è un affetto sincero, gli voglio bene, ma mia madre ha fatto molto di più. È stata davvero la mia scuola di vita. Anche mio padre, in un certo senso: viene da un contesto molto diverso, si è lasciato andare e non ha potuto essere presente. Ma è cambiato. E per me il cambiamento è qualcosa di fondamentale, perché non è affatto scontato. Vedere una persona che riesce a cambiare, anche tardi, mi dà forza. Mi aiuta ad avere uno sguardo più comprensivo verso tutti: dal più colto al più semplice. Ognuno ha la propria storia. E io sono curiosa delle storie degli altri”.

Ha detto che fin da bambina sapeva di voler fare questo mestiere. Ma quando ha capito che poteva davvero diventare un lavoro?

“Non c’è stato un momento preciso. Da piccola sentivo già dentro di me il bisogno di mostrarmi. Crescendo, ho sperimentato vari percorsi: facevo la fotomodella, la presentatrice, l’inviata… Poi, a 15 anni, ho capito che la recitazione era ciò che mi rappresentava di più. Non è stata una scelta razionale, era un’urgenza interiore. Mio fratello mi diceva spesso: ‘Preparati un piano B, non si sa mai’. Lo faceva per proteggermi, ma ogni volta che lo diceva aumentava la mia determinazione. Non ho mai avuto l’ansia di ‘sfondare’ a tutti i costi. A differenza di molti colleghi, anche quelli già affermati, che vivono questo mestiere con frustrazione o aspettative eccessive, io ho sempre nutrito molta serenità. Se facevo la comparsa, lo consideravo un buon lavoro. Se avevo una battuta, era già un passo avanti. Ho partecipato a tanti laboratori, spettacoli amatoriali, film indipendenti… Ogni esperienza è stata un gradino. Ora sento di essere appena entrata nel palazzo: ho fatto tutte le scale dell’ingresso e sto salendo al primo piano. Ed è lì che comincia il sogno vero”.

Quel bisogno d’amore di cui parlava… pensa di averlo vissuto solo come slancio emotivo, o con il tempo ha preso forme più profonde?

“Credo che l’amore arrivi con la consapevolezza. A volte pensi di cercarlo attraverso un mestiere, come è successo a me con la recitazione. Ma può valere per chiunque: si può provare appagamento anche in altri ambiti. Allo stesso tempo, potresti essere l’attrice più famosa del mondo e non sentirti mai davvero amata. Per me, l’amore inizia quando si riescono a vedere le cose per ciò che sono, e ad accettarle. E soprattutto, quando si capisce che il primo amore deve arrivare da dentro: scegliere di fare ciò che ti fa stare bene è una forma di amore verso se stessi. Oggi mi sento appagata: ho accanto le persone che amo, le mie nipotine che sono una fonte d’amore continua e, in modo inaspettato, dopo tanti anni, ho anche una relazione stabile. Non avevo mai avuto una storia seria, avevo vissuto relazioni confuse. Per molto tempo, l’amore era mia nonna. Mi nutrivo del suo affetto. Era la mia musa. Poi ho dovuto accettare che la vita è fatta anche di perdite, che siamo mortali. Accettare la sua morte mi ha aiutata ad aprirmi a nuove possibilità. Voglio continuare a crescere. Non si cresce una volta sola. La vita ti mette sempre di fronte a nuove prove: diventare madre, essere moglie, affrontare un nuovo lavoro… ogni cosa ti obbliga a rimanere in ascolto di te stessa. Per me, le due cose più importanti sono la lucidità e la serenità. Se le hai, puoi vivere bene, indipendentemente dall’ambizione”.

Alla luce della sua storia personale, si sente pronta a diventare madre?

“In questo momento, no. Ma in generale, sì: mi piacerebbe molto. Spero anche di poter continuare a lavorare nel cinema senza che la maternità diventi un ostacolo. A volte c’è ancora questa idea che una madre non possa più lavorare, ma non è vero. È vero anche che, per chi ha vissuto dinamiche familiari complesse, il desiderio di genitorialità può restare sospeso. Forse è ciò che sta succedendo anche a me. Ho 37 anni, quindi il tempo passa… Ma oggi non sento ancora che sia il momento giusto. Forse tra qualche anno, se sarà possibile e se Dio vuole”..

Crede in Dio?

“Sì, ci credo molto. Non solo perché mi è stato insegnato, ma perché ho fatto esperienza della fede. Ho avuto momenti di grande spiritualità, ma credo anche nella forza dell’essere umano. Penso che Dio possa aiutarti, ma anche tu devi aiutare te stesso, con la volontà. Mi piace credere in Dio, perché per me Dio è buono. Però essere un buon cristiano è un’altra cosa: tutti possono credere, ma si può sbagliare comunque. Non vado spesso in chiesa, ma mi sento una persona spirituale. Non ha senso andare a messa e poi, appena fuori, parlare male degli altri. Preferisco non giudicare. Non mi interessa criticare le persone, mi interessa comprenderle. Credo molto nell’empatia e nell’apertura mentale. Se qualcuno si comporta in un certo modo, cerco di capire perché, piuttosto che condannarlo. A volte vedo troppa superficialità, troppa presunzione. Si parla senza sapere, senza mettersi nei panni altrui. Né Dio né il buon senso ci insegnano a giudicare. E l’empatia, oggi, è ciò che manca di più”.

Si è mai sentita giudicata per aver scelto di fare l’attrice?

“Sì. Spesso i giudizi sono arrivati proprio dalla mia famiglia, o almeno da alcuni parenti. Con i miei genitori separati e io che vivevo da sola a Roma, molti si facevano delle idee sbagliate. Già da bambina c’erano zii che dicevano che io e mio fratello ci saremmo persi, perché venivamo da un contesto difficile. Invece oggi faccio l’attrice, mio fratello prima era chef, poi ha cambiato lavoro, ma nessuno dei due si è perso. La verità è che, in certe famiglie numerose, il legame di sangue non basta a creare una vera vicinanza. Tranne con mia madre, mio padre e mio fratello: loro sono la mia famiglia vera. Mio fratello mi ha giudicata, sì, ma per proteggermi. Diceva che avrei dovuto trovare un lavoro più stabile, perché conosce bene quanto questo mestiere sia precario. Mi ripeteva: ‘Se riesci a lavorare sempre, benissimo. Ma se devi lottare tutta la vita senza certezze, forse è meglio cercare altro’. Ma proprio perché vengo da un ambiente difficile, ho imparato presto a rimboccarmi le maniche. Lavoravo già a 13 anni. Ho fatto anche lavori che non avevano nulla a che fare con lo spettacolo. E gli dicevo: ‘Non ti preoccupare, so cosa sto facendo’. I miei sogni non erano illusioni: erano costruiti con studio, impegno e scelte concrete”.

Ha avuto una guida in tutto questo percorso?

“Sì, una life coach. È stata lei a darmi gli strumenti per non vivere con l’ansia del successo e per apprezzare ogni piccolo traguardo. Mi ha insegnato a procedere con calma, a studiare tanto, a fare molto teatro. Cercavo proprio una figura così. Magari altri non ne sentono il bisogno, ma io sì. Volevo qualcuno che mi aiutasse ad allenare la mente, perché in questo mestiere la testa deve essere pronta. Può anche capitare di girare il film della vita, ma se non sei preparato mentalmente, rischi di crollare. La forza interiore è fondamentale per durare nel tempo”.

Qual è stato, se possiamo chiamarlo così, il sacrificio più grande legato al suo lavoro?

“Dico sempre che il lavoro dell’attore comporta grandi sacrifici e tanto impegno. Ma se ci penso, per me non sono stati veri sacrifici. L’obiettivo era talmente importante che ogni difficoltà diventava qualcosa da affrontare con forza e dignità. Quando per cinque anni ho vissuto da sola a Roma, non avevo una famiglia che potesse sostenermi economicamente. Ma non ho mai perso il coraggio: ho fatto tantissimi lavori, anche faticosi. Alcuni mi facevano arrivare tardi sul set o in accademia, e questo mi mortificava. Perché, in certi ambienti, il ritardo pesa. Una volta dovevo fare una comparsa e arrivai con due ore di ritardo. Vivevo lontano, andavo a piedi, e la convocazione era alle sette del mattino. Non potevo permettermi un taxi. Un’altra volta, per via dei ritardi frequenti, la mia insegnante di teatro mi tolse due parti dallo spettacolo. Mi disse: ‘La puntualità è fondamentale’. Mi sentivo frustrata, perché facevo il massimo. Non potevo fare di più. Ma quando sei dentro a qualcosa che ti appassiona, trovi la forza. E io quella forza l’ho sempre sentita. L’adrenalina mi spingeva avanti. E ce l’ho ancora.

Com’è stato per lei, da napoletana, vivere a Roma?

“Vivere da soli in una città come Roma non è facile. Ma tanti ragazzi fanno sacrifici simili anche solo per studiare. Non sono l’unica. Cercavo però di non raccontare nulla alla mia famiglia. Pensavo: ‘A che serve? Stanno peggio di me’. E questa frase, anche se la dicevo ridendo, a volte mi faceva piangere da sola in camera. Facevo lavori saltuari perché non volevo essere bloccata da un impiego fisso. Se lavori otto ore al giorno, quando trovi il tempo per studiare recitazione o fare teatro? Io volevo un lavoro che mi lasciasse lo spazio per inseguire la mia passione. Anche dopo essermi ritrasferita a Napoli, ho continuato a scegliere lavori compatibili con il mio percorso artistico. Ma ci sono stati momenti difficili. Mi chiudevo in camera, mi sentivo sola, però non cercavo conforto fuori. Cercavo di restare fiduciosa. Con il tempo ho capito che la mia forza di volontà è qualcosa che mi appartiene. E che posso anche rafforzarla. Ho ricominciato ogni volta, con ancora più impegno, cercando di non perdermi mai”.

Oggi, che cosa la spaventa davvero?

“Un tempo avevo paura della morte. La perdita di mia nonna mi terrorizzava. Oggi, invece, temo la noia. La solitudine. L’apatia. L’idea di una vita piena di impegni, ma priva di significato reale. Posso anche avere mille cose da fare, ma se non sento di vivere davvero, se divento un automa, quello mi spaventa. Amo la vita”.

Del resto, nomen omen…

“Sì, mi chiamo proprio ‘De Vita’, e forse non è un caso. Chissà, magari anche i nomi portano un senso profondo. Sono nata il 24 aprile 1988, di domenica, alle tre del pomeriggio. Il fatto di essere nata in un giorno di riposo mi fa sorridere: forse era scritto che dovessi affrontare la vita con uno spirito più positivo, più leggero. Anche quando facevo la cameriera, cercavo sempre di dare il meglio, ma con serenità: non è un lavoro facile, soprattutto in Italia, dove spesso si viene trattati male o pagati poco. E poi, proprio mentre nascevo, Maradona segnava dei gol e tutta Napoli era in festa. Napoli non lo sapeva, ma stava celebrando anche la mia nascita: mia madre me la racconta sempre così. E questa coincidenza mi è rimasta nel cuore. Perché Maradona ha segnato la storia della nostra città. E io sono arrivata in quel momento”.

Il 24 aprile precede il giorno della liberazione. Lei quando si è sentita libera?

“Forse mai (ride, ndr). In realtà da bambina e da adolescente mi sentivo molto libera. C’era una leggerezza autentica. Poi, a un certo punto, ho cominciato a chiudermi in me stessa. Non ricordo con precisione quando, ma qualcosa si è bloccato. Col tempo, e con tanto lavoro interiore, ho ritrovato quella libertà. Lavorando sulla mia personalità, sulla mia esuberanza, sulla mia riservatezza e sulla sensibilità. Penso che quando ci si sente davvero liberi, si è anche sicuri di sé. E quella sicurezza non l’ho sempre avuta. Un tempo avevo paura perfino della mia ombra. Oggi mi sento libera, o almeno credo di esserlo. Se un giorno non lo fossi più, riprenderei in mano tutto e ricomincerei. Perché è un lavoro continuo, non finisce mai. A un certo punto ho deciso che volevo vivere la mia vita, anche sbagliando. Da lì in poi ho fatto un percorso molto profondo per sentirmi serena, a mio agio, in pace con me stessa. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena”.

Ha ancora tanti sogni?

“Tantissimi. Quasi tutti legati al lavoro. Sogno di pubblicare il mio libro e magari trasformarlo in un’opera cinematografica. Sogno di crescere ancora nel cinema. Mi piacerebbe anche approfondire la scrittura, trasformare alcune storie in contenuti audiovisivi. Ovviamente con l’aiuto di professionisti: non sono una sceneggiatrice né una regista, ma vorrei portare sullo schermo ciò che conosco, la mia verità”.

Cosa racconta il suo libro?

“Il mio libro è autobiografico, racconta la mia storia. Più o meno tutto ciò che le ho detto oggi, ma con molti più dettagli e aneddoti: l’infanzia, la famiglia, Roma, i sogni, le difficoltà… Le persone incontrate lungo il percorso, gli amori che poi si sono rivelati altro: esperienze da superare, non legami duraturi. A volte crediamo di avere bisogno di qualcosa, ma non è ciò che davvero ci fa bene. Ci attacchiamo a persone o situazioni che ci somigliano emotivamente, ma che non ci aiutano a crescere”.

Quando si è innamorata, i suoi compagni hanno sempre capito le sue aspirazioni professionali?

“Sì e no. Il mio primo fidanzatino era molto geloso. Anche un altro, con cui sono stata per anni, lo era altrettanto. E lo ammetto: anch’io sono una persona gelosa. Ma se una persona non riesce ad accettare il mio lavoro, allora preferisco stare da sola. Oggi, per la prima volta, sto con qualcuno che mi sembra adatto. È geloso il giusto, e soprattutto capisce il mio mestiere. Dico sempre: se Dio vuole, andrà come deve andare. Se è la persona giusta, bene. Se sarà qualcun altro, andrà bene lo stesso. Stiamo insieme da poco, quindi è presto per dirlo, ma sento che qualcosa di bello può nascere. Ma, soprattutto, se ho accanto qualcuno, deve accettare il mio lavoro. Ci tengo troppo. Ho bisogno di un compagno che mi stia accanto e mi supporti. Altrimenti, non funziona”.

Perché ci tiene troppo?

“Non sono partita da zero ma da sotto zero. Questo vuol dire che ho dovuto faticare il triplo rispetto a chi ha anche solo una base da cui iniziare. Non avevo nulla: né soldi, né conoscenze, né appoggi. Ma avevo un desiderio forte. E credo che quando si vuole davvero qualcosa, si trova il modo per arrivarci. Spesso sento dire: ‘Vorrei fare questo, vorrei fare quello…’. Ma il punto non è volere in senso astratto. È desiderarlo davvero. Desiderarlo al punto da agire, da mettersi in movimento”.

Le è mai capitato che qualcuno cercasse di scoraggiarla?

“Spesso. All’inizio molti mi dicevano: ‘Non ti accanire, poi ci resti male’. Ma chi lo ha stabilito? Chi ha deciso che io debba restarci male? Avevo appena 22 anni e c’era già chi cercava di proteggermi (in buona fede, certo) ma a volte le persone parlano proiettando sugli altri la propria vita, le proprie paure, le proprie delusioni. Io, invece, avevo le idee chiare. Non ero ossessionata, come qualcuno insinuava, ero determinata. Ognuno ha la sua visione del mondo. Chi ti scoraggia, spesso, è qualcuno che non è riuscito a realizzare i propri sogni. E allora, anziché incoraggiarti, cerca di ridimensionarti. Ho incontrato tante persone che non sanno cosa voglia dire sostenere chi sogna. Forse perché temono chi osa. Sì, sogno in grande. Ma nel frattempo ho costruito, passo dopo passo, qualcosa di concreto. E quindi, alla fine, penso: ognuno faccia la propria strada. Io voglio continuare a sognare. E a dare forma a quei sogni”.